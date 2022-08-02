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Днепр-1 узнал соперника в квалификации Лиги Европы

Лига Европы
Обновлено
(1 голосов)

Днепряне дебютируют в еврокубках

Днепр-1 узнал соперника в квалификации Лиги Европы

Фото: segodnya.ua

UA-Футбол
Новина українською

Во вторник, 2 августа, состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы, в котором примет участие и "Днепр-1" как формально бронзовый призер УПЛ. Напомним, что прошлый сезон, недоигранный из-за нападения россии, днепряне завершили на третьем месте в УПЛ.

Итак, жребий определил в соперники для команды Александра Кучера победителя пары АЕК Ларнака (Кипр) – "Партизан" (Сербия).

Если "Днепр-1" победит, то выйдет в групповой этап Лиги Европы. В случае поражения продолжит выступления на групповом этапе Лиги Конференций.

Матчи состоятся 18 и 25 августа. Жеребьевка групповых этапов запланирована на 26 августа.

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В статье: Лига Европы СК Днепр-1
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
02.08.2022 в 14:18
А сербы нам так, чисто случайно попали...
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хутин пуйло 88 (Десь там)
02.08.2022 в 14:17
Играть с сербами на выезде (да и в Польше) - это будет жесть
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