Днепр-1 узнал соперника в квалификации Лиги Европы

Во вторник, 2 августа, состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы, в котором примет участие и "Днепр-1" как формально бронзовый призер УПЛ. Напомним, что прошлый сезон, недоигранный из-за нападения россии, днепряне завершили на третьем месте в УПЛ.

Итак, жребий определил в соперники для команды Александра Кучера победителя пары АЕК Ларнака (Кипр) – "Партизан" (Сербия).

Если "Днепр-1" победит, то выйдет в групповой этап Лиги Европы. В случае поражения продолжит выступления на групповом этапе Лиги Конференций.

Матчи состоятся 18 и 25 августа. Жеребьевка групповых этапов запланирована на 26 августа.