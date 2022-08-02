Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы - все пары

Вашему вниманию результаты жеребьевки раунда плей-офф Лиги Европы, состоявшейся во вторник, 2 августа. Напомним, что среди участников будет и представитель Украины – "Днепр-1". Первые матчи раунда состоятся 18 августа, вторые – 25 августа. Победители выйдут в групповой этап Лиги Европы, проигравшие команды продолжат еврокубковый сезон в Лиге Конференций.

"Днепр-1" - АЕК Ларнака (Кипр)/ "Партизан" (Сербия)

"Гент" (Бельгия) – "Омония" (Кипр)

"Аустрия" (Австрия) - "Фенербахче" (Турция) / "Словацко" (Чехия)

"Линфилд" (Сев. Ирландия)/"Цюрих" (Швейцария) – "Хартс" (Шотландия)

"Марибор" (Словения)/ ХИК (Финляндия) – "Силькеборг" (Дания)

"Мальме" (Швеция)/"Дюдделанж" (Люксембург) – "Сивасспор" (Турция)

"Карабах" (Азербайджан)/"Ференцварош" (Венгрия) – "Шэмрок Роверс" (Ирландия)/"Шкупи" (Сев.Македония)

"Маккаби" Хайфа (Израиль)/"Аполлон" Лимассол (Кипр) – "Олимпиакос" (Греция) / "Слован" Братислава (Словакия)

"Црвена Звезда"(Сербия)/"Пюник" (Армения) - "Шериф" (Молдова)/"Виктория" (Чехия)

"Лудогорец" (Болгария)/"Динамо" Загреб – "Буде/Глимт" (Норвегия)/"Жальгирис" (Литва)

* Жирным шрифтом выделены пары, из которых в раунд плей-офф Лиги Европы попадают проигравшие команды.