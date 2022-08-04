  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Бруно Гама остался в запасе кипрского АЭКа на матч с Партизаном. Здесь определяется соперник Днепра-1
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бруно Гама остался в запасе кипрского АЭКа на матч с Партизаном. Здесь определяется соперник Днепра-1

Лига Европы
(1 голосов)

Третий квалификационный раунд Лиги Европы

Бруно Гама остался в запасе кипрского АЭКа на матч с Партизаном. Здесь определяется соперник Днепра-1

Фото - Валерий Мякотенко

UA-Футбол
Новина українською

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы АЭК (Ларнака) принимает "Партизан". Матч начнется в 19.00.

Примечательно, что в заявку кипрской команды попал экс-представитель УПЛ Бруно Гама. Но он остался в запасе.

Португалец в свое время играл за "Днепр".

Отметим, что в паре АЭК (Ларнака) – "Партизан" определяется соперник "Днепра-1" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига Европы Третий квалификационный раунд Бруно Гама
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде