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Бруно Гама остался в запасе кипрского АЭКа на матч с Партизаном. Здесь определяется соперник Днепра-1
Третий квалификационный раунд Лиги Европы
Фото - Валерий Мякотенко
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы АЭК (Ларнака) принимает "Партизан". Матч начнется в 19.00.
Примечательно, что в заявку кипрской команды попал экс-представитель УПЛ Бруно Гама. Но он остался в запасе.
Португалец в свое время играл за "Днепр".
Отметим, что в паре АЭК (Ларнака) – "Партизан" определяется соперник "Днепра-1" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.
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