Бруно Гама остался в запасе кипрского АЭКа на матч с Партизаном. Здесь определяется соперник Днепра-1

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы АЭК (Ларнака) принимает "Партизан". Матч начнется в 19.00.

Примечательно, что в заявку кипрской команды попал экс-представитель УПЛ Бруно Гама. Но он остался в запасе.

Португалец в свое время играл за "Днепр".

Отметим, что в паре АЭК (Ларнака) – "Партизан" определяется соперник "Днепра-1" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.