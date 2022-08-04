Отбор ЛЕ.Фенербахче и Мальме громят андердогов и другие матчи (обновляется)

Лига Европы, 3-й раунд квалификации, первые матчи

Ларнака. "Георгиос Карапатакис"

АЕК Ларнака (Кипр) - "Партизан" (Сербия) - 2:1

Голы: Анхель Гарсия, 34, Миличевич, 70 - Мениг, 18

В противостоянии, где определяется будущий соперник "Днепра-1" получили сюрприз - АЕК Ларнака в первом матче сыграл на голову сильнее номинального фаворита "Партизана". Сербы действовали от обороны, но и она трещала, и контратак не было. Мениг забил после грубой ошибки вратаря киприотов, неудачно вышедшего из ворот, - и это все.

Остальное время доминировали хозяева, которые победили абсолютно по делу: Гарсия эффектно в касание пробил после углового, а Миличевич замкнул прострел от нашего старого знакомого Бруну Гамы. По-хорошему, наиграл АЕК и на третий мяч, но не срослось. Дальше у команд выезд в Белград, где точно будет жарко на трибунах, а вот на поле не факт. Сербы непривычно инертны.

Мальме. "Сведбанк"

"Мальме" (Швеция) - "Дюделанж" (Люксембург) - 3:0

Голы: Кисе Телин, 54, Тойвонен, 81, Бирманчевич, 85

"Дюделанж" играл в меньшинстве с 31-й минуты и в целом здорово держался, однако на последние минут 10-15 его не хватило физически. Отсюда и разгром.

"Мальме" не впечатлил даже близко и еще на 50-й минуте стадион свистел в адрес своей же команды. Только по мере усталости андердога шведы начали хоть что-то показывать - особенно справа, где выделялся активный и быстрый Сисей. Телин воспользовался его передачей низом, Тойвонен - верхом, а точку поставил Бирманчевич, реализовав выход один на один. Вроде, все по классике, но в то же время стало понятно, как шведов выбил из ЛЧ "Жальгирис".

Стамбул. "Шукрю Сарачоглу"

"Фенербахче" (Турция) - "Словацко" (Чехия) - 3:0

Голы: Эмре Мор, 17, Линкольн, 45+2, 81

Еще одно противостояние, где ответный матч можно не играть. "Фенербахче" забил "Словацко" все то, что не влетело в ворота "Динамо" - если там турки мазали с 8-10 метров, то сегодня Линкольну удались два изумительных дальних удара. Еще один мяч Эмре Мор забил выстрелом на точность со средней дистанции.

"Словацко" не был безнадежен до перерыва и однажды попал в каркас ворот, однако на 48-й минуте оказался в меньшинстве, и на этом игра была закрыта окончательно. Есть первая победа Жорже Жезуша на турецкой земле!

Марибор. "Людски врт"

"Марибор" (Словения) - ХИК (Финляндия) -

Начало в 21:15

Белфаст. "Виндзор Парк"

"Линфилд" (Северная Ирландия) - "Цюрих" (Швейцария) -

Начало в 21:45

Дублин. "Таллахт"

"Шемрок Роверс" (Ирландия) - "Шкупи" (Северная Македония)

Начало в 22:00

Пирей. "Георгиос Караискакис"

"Олимпиакос" (Греция) - "Слован" (Словакия) -

Начало в 22:00