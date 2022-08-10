Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛЕ. Сербы или киприоты для Днепра-1, разные степени трудностей для конкурентов
Анонс ответных матчей третьего раунда квалификации
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Третий квалификационный раунд Лиги Европы – это четырнадцать команд, разделенных на семь игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча без правила выездного гола.
Победители пройдут в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, проигравшие переместятся в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций.
Первые матчи прошли неделю назад. Базовая дата ответных матчей – 11-е августа 2022-го года. Но один матч состоялся раньше.
"Днепр-1" не имеет шансов быть выше четвертой корзины при жеребьевке групп Лиги Европы. Но если команда не пройдет раунд плей-офф квалификации, то опустится в группу Лиги конференций. И там шансы на третью корзину еще есть. Незначительные, но есть.
В этом контексте уже сыгранный ответный матч между "Шкупи" (Северная Македония) и "Шэмрок Роверс" закончился приемлемым результатом – в Лигу конференций вылетела та команда, которая имеет ниже, чем у "Днепр-1", личный рейтинг. То есть, которая не способна понижать корзину украинского представителя.
09.08.2022
"Шкупи" (Северная Македония) – "Шэмрок Роверс" (Ирландия) 1:2 (первый матч – 1:3)
Среди остальных шести матчей наибольший интерес представляет противостояние "Партизана" и АЭКа (Ларнака). Кроме того, что здесь представлен наш конкурент в Таблице коэффициентов Сербия, в этом матче определится соперник "Днепра-1" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.
Кроме этого, интересны еще три матча, где играют наши конкуренты в борьбе за самые высокие места в европейском ростере чемпионатов (конкуренты, кроме Сербии – Чехия, Швейцария, Греция) (выгодны победы команд, которые выделены жирным):
11.08.2022
- "Цюрих" (Швейцария) 20:00 "Линфилд" (Северная Ирландия) (первый матч – 2:0);
- "Словацко" (Чехия) 20:00 "Фенербахче" (Турция) (первый матч – 0:3);
- "Слован" (Братислава, Словакия) 21:30 "Олимпиакос" (Греция) (первый матч – 1:1);
- "Партизан" (Сербия) 22:00 АЭК (Ларнака, Кипр) (первый матч (1:2).
- ХИК (Финляндия) 19:00 "Марибор" (Словения) (первый матч – 2:0);
- "Дюделанж" (Люксембург) 21:00 "Мальме" (Швеция) (первый матч – 0:3).
Популярное сейчас
- Сабо: Луческу – очень удачливый тренер, куда там Лобановскому
- Впервые в истории украинская команда сыграет в трех раундах квалификации ЛЧ в течение одного сезона
- Луческу: Я предполагал, что появление на поле Вивчаренко и Караваева изменит игру
- Отбор ЛЕ. Чемпион Ирландии выбил чемпиона Северной Македонии
- Красотка дня. Сногсшибательная модель, с которой проводит отпуск Карим Бензема. ФОТО
- Для поднятия духа. Звезды украинской эстрады устроили концерт для пограничников. ФОТО
Новости по теме
- 10:00 Прогнозы на футбол Штурм - Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 09.08.2022
- 13:56 Зарубежные ЛЧ. Возможный вылет Рейнджерса как угроза перспективам первой корзины Динамо в ЛЕ, поул-позишн Бенфики
- 12:00 Зарубежные ЛЕ. Соперник для Днепра-1 и влияние матчей на формирование корзин Лиги конференций