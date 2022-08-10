ЛЕ. Сербы или киприоты для Днепра-1, разные степени трудностей для конкурентов

Третий квалификационный раунд Лиги Европы – это четырнадцать команд, разделенных на семь игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча без правила выездного гола.

Победители пройдут в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, проигравшие переместятся в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций.

Первые матчи прошли неделю назад. Базовая дата ответных матчей – 11-е августа 2022-го года. Но один матч состоялся раньше.

"Днепр-1" не имеет шансов быть выше четвертой корзины при жеребьевке групп Лиги Европы. Но если команда не пройдет раунд плей-офф квалификации, то опустится в группу Лиги конференций. И там шансы на третью корзину еще есть. Незначительные, но есть.

В этом контексте уже сыгранный ответный матч между "Шкупи" (Северная Македония) и "Шэмрок Роверс" закончился приемлемым результатом – в Лигу конференций вылетела та команда, которая имеет ниже, чем у "Днепр-1", личный рейтинг. То есть, которая не способна понижать корзину украинского представителя.

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09.08.2022

"Шкупи" (Северная Македония) – "Шэмрок Роверс" (Ирландия) 1:2 (первый матч – 1:3)

Среди остальных шести матчей наибольший интерес представляет противостояние "Партизана" и АЭКа (Ларнака). Кроме того, что здесь представлен наш конкурент в Таблице коэффициентов Сербия, в этом матче определится соперник "Днепра-1" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.

Кроме этого, интересны еще три матча, где играют наши конкуренты в борьбе за самые высокие места в европейском ростере чемпионатов (конкуренты, кроме Сербии – Чехия, Швейцария, Греция) (выгодны победы команд, которые выделены жирным):

11.08.2022

"Цюрих" (Швейцария) 20:00 "Линфилд" (Северная Ирландия) (первый матч – 2:0);

(первый матч – 2:0); "Словацко" (Чехия) 20:00 "Фенербахче" (Турция) (первый матч – 0:3);

(первый матч – 0:3); "Слован" (Братислава, Словакия) 21:30 "Олимпиакос" (Греция) (первый матч – 1:1);

"Олимпиакос" (Греция) (первый матч – 1:1); "Партизан" (Сербия) 22:00 АЭК (Ларнака, Кипр) (первый матч (1:2).

Остальные матчи: