Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Отбор ЛЕ. Чемпион Ирландии выбил чемпиона Северной Македонии
Камбэка не случилось
Фото: twitter.com/ShamrockRovers/ автор неизвестен
В Скопье местный "Шкупи" попробовал, но не смог отыграться после гостевого поражения 1:3 от "Шемрок Роверс". Инициатива, мяч, удары - все было у македонцев, кроме голов, когда они были нужны..
Ирландцам же ко всему прочему еще и везло - в середине второго тайма они добили интригу благодаря рикошету - Рори Гафни ударил, а остальное сделала нога кого-то из защитников. Получилось эффектно.
Еще шесть ответных матчей 3-го раунда квалификации Лиги Европы будут сыграны завтра, 10 августа.
Rovers 1 up on the night, 4-1 in the tie.— Kieran Fitzmaurice (@KieranIRL) August 9, 2022
Gaffney with the ⚽
C'mon Rovers ☘️ pic.twitter.com/Tg5giOTNSA
Скопье. "Тодор Проески Арена"
"Шкупи" (Северная Македония) - "Шемрок Роверс" (Ирландия) - 1:2
Голы: Адетунджи, 90+4 - Гафни, 65, Эмаху, 85
Популярное сейчас
- Отбор ЛЧ. Драма в Эйндховене и мощный камбек в Глазго
- Штурм – Динамо. АУДИО онлайн трансляция второго матча 3-го раунда квалификации ЛЧ
- Подоляк: Заявления о контрнаступлении на Херсон - это часть ИПСО. Нам нужно деморализовать россиян
- Днепр-1 сыграет свой первый домашний еврокубковый матч в Кошице
- Красотка дня. Роскошная девушка Цитаишвили, которая помогает ему преодолевать трудности. ФОТО
- Роскошная жена аргентинской звезды купается топлес во время отдыха на Ибице. ФОТО