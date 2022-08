Отбор ЛЕ. Чемпион Ирландии выбил чемпиона Северной Македонии

В Скопье местный "Шкупи" попробовал, но не смог отыграться после гостевого поражения 1:3 от "Шемрок Роверс". Инициатива, мяч, удары - все было у македонцев, кроме голов, когда они были нужны..

Ирландцам же ко всему прочему еще и везло - в середине второго тайма они добили интригу благодаря рикошету - Рори Гафни ударил, а остальное сделала нога кого-то из защитников. Получилось эффектно.

Еще шесть ответных матчей 3-го раунда квалификации Лиги Европы будут сыграны завтра, 10 августа.

Rovers 1 up on the night, 4-1 in the tie.



Gaffney with the ⚽



C'mon Rovers ☘️ pic.twitter.com/Tg5giOTNSA