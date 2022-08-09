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Отбор ЛЕ. Чемпион Ирландии выбил чемпиона Северной Македонии

Лига Европы
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Камбэка не случилось

Отбор ЛЕ. Чемпион Ирландии выбил чемпиона Северной Македонии

Фото: twitter.com/ShamrockRovers/ автор неизвестен

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В Скопье местный "Шкупи" попробовал, но не смог отыграться после гостевого поражения 1:3 от "Шемрок Роверс". Инициатива, мяч, удары - все было у македонцев, кроме голов, когда они были нужны..

Ирландцам же ко всему прочему еще и везло - в середине второго тайма они добили интригу благодаря рикошету - Рори Гафни ударил, а остальное сделала нога кого-то из защитников. Получилось эффектно.

Еще шесть ответных матчей 3-го раунда квалификации Лиги Европы будут сыграны завтра, 10 августа.

Скопье. "Тодор Проески Арена"

"Шкупи" (Северная Македония) - "Шемрок Роверс" (Ирландия) - 1:2

Голы: Адетунджи, 90+4 - Гафни, 65, Эмаху, 85

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В статье: Шемрок Роверс Шкупи (Македония)
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