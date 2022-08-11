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Защитник Днепра-1: В Лиге Европы будет сражаться до последнего – за команду и за страну

Лига Европы
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Через неделю днепряне начнут еврокубковый сезон

Защитник Днепра-1: В Лиге Европы будет сражаться до последнего – за команду и за страну

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Защитник СК "Днепр-1" Валерий Лучкевич в интервью клубной пресс-службе прокомментировал итоги сборов после заключительного спарринга межсезонья против хорватского "Вараждину" (3:3).

– Я считаю, что мы очень хорошо провели сборы. Все выкладывались полностью, отдавались на тренировках и в спаррингах. Конечно, стремились завершить сборы победой, но сыграли 3:3. Хороший соперник у нас был. Также отмечу и весь наш персонал, очень хорошо себя проявлявший – все были молодцы. Особенно спасибо за все Ивану Андреевичу.

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– Команда сильно обновилась по сравнению с прошлым сезоном: пришел и новый тренерский штаб и игроки. Можно ли говорить, что адаптация завершилась?

– Да, мы понемногу привыкаем друг к другу, и есть уже понимание того, что от нас хочет главный тренер и весь тренерский штаб, а мы, со своей стороны, пытаемся воплотить их мысли на футбольном поле. Конечно, нужно еще время, ведь быстро все не строится, но мы все равно прислушиваемся к главному тренеру и стараемся выполнять все его указания на футбольном поле.

– Насколько возможно было сконцентрироваться на сборах, когда в стране война?

– Знаете, когда ты сидишь дома и ничем не можешь помочь, и когда ты здесь на сборах занимаешься любимым делом, то понимаешь для чего это ты делаешь, а это для того, чтобы люди не забывали, что в нашей стране идет война, и мы это помним в каждой игре и на каждой тренировке. И то, что мы сейчас делаем – гораздо лучше, чем просто сидеть дома.

– На многих спаррингах, в том числе и последнем, на трибунах была ощутимая поддержка от украинских болельщиков. Как играется при такой атмосфере?

– Конечно, это приятно. Во время сборов мы были и в Словении, и в Австрии, и в Хорватии, и везде очень тепло нас поддерживали. Огромное спасибо нашим украинцам, которые приезжают на игры, ведь приятно слышать в другой стране родной язык, видеть своих соотечественников. Это вдохновляет и придает силы.

– Неделя остается до первого официального матча. С каким настроением подходите к старту в Лиге Европы?

– Настроение очень позитивное, ведь мы этого долго ждали. Мы сейчас ждем нашего соперника, кто именно им станет. Будем готовиться, и я могу сказать на все сто процентов, что каждый, кто выйдет на футбольное поле, будет сражаться до последнего – за команду и за страну, — подытожил Лучкевич.

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В статье: Игорь Лучкевич СК Днепр-1
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