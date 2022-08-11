Отбор ЛЕ. Финны выбили Марибор и другие матчи (обновляется)

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд, ответные матчи

Хельсинки. "Болт Арена"

ХИК (Финляндия) - "Марибор" (Словения) - 1:0 (первый матч - 2:0)

Гол: Хостикка, 54

Комфортно и спокойно защитили финны превосходство, добытое в гостях. Более того, даже укрепили его благодаря стильному голу - Лингман вертикально отпасовал, а Хостикка пальнул под штангу с линии штрафной.

В целом ХИК показал себя грамотной командой: костяк - свои ребята; двое ветеранов Райтала и Хетемай; несколько активных легионеров. Групповой раунд ЛЕ такой коллектив не испортит.

Цюрих. "Летцигрунд"

"Цюрих" (Швейцария) - "Линфилд" (Северная Ирландия) -

Начало в 20:00

Угерске Градиште. Городской стадион им. Мирослава Валенты

"Словацко" (Чехия) - "Фенербахче" (Турция) -

Начало в 20:00

Люксембург. "Стад де Люксембург"

"Дюделанж" (Люксембург) - "Мальме" (Швеция) -

Начало в 21:00

Братислава. "Тегельне Поле"

"Слован" (Словакия) - "Олимпиакос" (Греция) -

Начало в 21:30

Белград. "Стадион Партизана"

"Партизан" (Сербия) - АЕК Ларнака (Кипр) -

Начало в 22:00

Еще один матч этого раунда был сыгран во вторник - в нем "Шемрок Роверс" повторно одолел "Шкупи" (2:1) и прошел дальше.