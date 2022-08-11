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Отбор ЛЕ. Финны выбили Марибор и другие матчи (обновляется)
Сегодня проходят ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Harry Langer/DeFodi Images
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд, ответные матчи
Хельсинки. "Болт Арена"
ХИК (Финляндия) - "Марибор" (Словения) - 1:0 (первый матч - 2:0)
Гол: Хостикка, 54
Комфортно и спокойно защитили финны превосходство, добытое в гостях. Более того, даже укрепили его благодаря стильному голу - Лингман вертикально отпасовал, а Хостикка пальнул под штангу с линии штрафной.
В целом ХИК показал себя грамотной командой: костяк - свои ребята; двое ветеранов Райтала и Хетемай; несколько активных легионеров. Групповой раунд ЛЕ такой коллектив не испортит.
Цюрих. "Летцигрунд"
"Цюрих" (Швейцария) - "Линфилд" (Северная Ирландия) -
Начало в 20:00
Угерске Градиште. Городской стадион им. Мирослава Валенты
"Словацко" (Чехия) - "Фенербахче" (Турция) -
Начало в 20:00
Люксембург. "Стад де Люксембург"
"Дюделанж" (Люксембург) - "Мальме" (Швеция) -
Начало в 21:00
Братислава. "Тегельне Поле"
"Слован" (Словакия) - "Олимпиакос" (Греция) -
Начало в 21:30
Белград. "Стадион Партизана"
"Партизан" (Сербия) - АЕК Ларнака (Кипр) -
Начало в 22:00
Еще один матч этого раунда был сыгран во вторник - в нем "Шемрок Роверс" повторно одолел "Шкупи" (2:1) и прошел дальше.
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