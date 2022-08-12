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Отбор ЛЕ. АЕК Ларнака вышел на Днепр-1, Куцка подвел Слован, Мальме и Фенербахче отбыли номер
Сегодня проходят ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Harry Langer/DeFodi Images
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд, ответные матчи
Хельсинки. "Болт Арена"
ХИК (Финляндия) - "Марибор" (Словения) - 1:0 (первый матч - 2:0)
Гол: Хостикка, 54
Комфортно и спокойно защитили финны превосходство, добытое в гостях. Более того, даже укрепили его благодаря стильному голу - Лингман вертикально отпасовал, а Хостикка пальнул под штангу с линии штрафной.
В целом ХИК показал себя грамотной командой: костяк - свои ребята; двое ветеранов Райтала и Хетемай; несколько активных легионеров. Групповой раунд ЛЕ такой коллектив не испортит.
Цюрих. "Летцигрунд"
"Цюрих" (Швейцария) - "Линфилд" (Северная Ирландия) - 3:0 (первый матч - 3:0)
Голы: Авдияй, 11, 25, Сантини, 84
Здесь превосходство в классе таково, что даже призрачной интриги не было еще в Белфасте. "Цюрих" набрал лишь 1 очко в 4 стартовых турах швейцарского чемпионата, но на фоне ольстерцев играл легко, вдохновенно, ведь свободных зон было море.
Итог - два гола от косовского сборника Авдияя. Первый - после вертикального паса в контратаке; второй - в результате очень удачного навеса слева. Красиво.
Угерске Градиште. Городской стадион им. Мирослава Валенты
"Словацко" (Чехия) - "Фенербахче" (Турция) - 1:1 (первый матч - 0:3)
Голы: Шашинка, 58 - Дурсун, 56
Еще одно противостояние, где все решилось еще в первом матче. "Словацко" банально не хватило класса против недавней жертвы "Динамо". В начале второго тайма огромный Сердар Дурсун развернул троих и мощно пробил из-за пределов штрафной, после чего "Фенербахче" окончательно остановился, дав возможность "Словацко" сравнять счет, а по факту - забить гол престижа. Таких "Канареек" ждем в группе ЛЕ, если не случится ничего экстраординарного.
Люксембург. "Стад де Люксембург"
"Дюделанж" (Люксембург) - "Мальме" (Швеция) - 2:2 (первый матч - 0:3)
Голы: Хаджи, 56, Синани, 60 - Турай, 50, Тойвонен, 52
Интересный матч в том плане, что все 4 гола команды забили за 10 минут. Отчасти секрет феномена в том, что "Мальме", доведя счет до 5:0 по сумме двух матчей, просто бросил играть. Но есть и другое объяснение - люксембуржцы весь матч бегали активнее, нанесли вчетверо больше ударов и, по-хорошему, наиграли даже на победу.
Учитывая, что и в первом матче "Мальме" дожал соперника лишь на 80-х минутах при том, что "Дюделанж" с первого тайма бегал в меньшинстве, картина для шведов не особо радостная. Для выхода в группу ЛЕ им надо прибавлять почти во всем.
Братислава. "Тегельне Поле"
"Слован" (Словакия) - "Олимпиакос" (Греция) - 2:2, по пенальти 3:4 (первый матч - 1:1)
Голы: Шапоньич, 90+4, Грин, 108 - Цинкернагель, 54, Камара, 101
"Слован" сам виноват в вылете. В Пирее словаки упустили победу за пару минут до свистка, а сегодня что? При абсолютном доминировании на поле хозяевам пришлось спасаться в основное время. затем они опять усложнили себе жизнь удалением, но героически дотянули до \пенальти, чтобы там опять сплоховать.
"Олимпиакос", кажется, еще никогда не играл так убого, и по-хорошему в ЛЕ ему делать нечего, но, послушайте, если соперник столько дарит, а в послематчевой серии даже многоопытный Юрай Куцка лупит мяч в небеса, то как тут не пройти дальше? В общем, это, скорее, поражение "Слована", чем победа "Оли".
Белград. "Стадион Партизана"
"Партизан" (Сербия) - АЕК Ларнака (Кипр) - 2:2 (первый матч - 1:2)
Голы: Рикарду Гомеш, 24, 54 - Маркович, 51 (автогол), Фараж, 56
Значит, с "Днепром-1" сыграет АЕК Ларнака - ну, так все и выглядело после первого матча, хотя сегодня "Партизан" был куда симпатичнее. Особенно это касается парочки Фуссени Диабате - Рикарду Гомеш. Именно они придумали оба гола в ворота киприотов - один отдавал, другой забивал. Гомеш мог даже в овертайм матч перевести, но издали попал в штангу.
АЕК Ларнака отвечал на это уверенным контролем в центре поля, ясным рисунком игры и выпадами с флангов. Автогол Марковича случился после отличного дриблинга и прострела Марковича; ну, а мяч Фаража - это просто индивидуальный шедевр. Если вы его не видели, то бегом ищите в сети, оно того стоит.
Резюмируя увиденное, и против "Партизана", и против АЕК украинская команда была бы аутсайдером. У наших хуже с техникой, комбинационной игрой, забиванием голов. Если "Днепр-1" все-таки пройдет АЕК и попадет в группу - это будет большая сенсация.
Еще один матч этого раунда был сыгран во вторник - в нем "Шемрок Роверс" повторно одолел "Шкупи" (2:1) и прошел дальше.
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