Курс на Кипр. Стал известен первый еврокубковый соперник Днепра-1

Состоялось противостояние третьего квалификационного раунда Лиги Европы между АЭКом (Ларнака) и "Партизаном". В первом матче выиграли киприоты 2:1, во втором команды расписали ничью 2:2. Таким образом, далее прошел АЭК (Ларнака).

Именно с этой командой свои первые в истории еврокубковые матчи сыграет украинский "Днепр-1". Команды оспорят право сыграть в группе Лиги Европы.

Матчи состоятся 18-го (в Кошице, Словакия) и 25-го (в Ларнаке, Кипр) августа.

Отметим, что неудачник этого противостояния не вылетит из еврокубков, а переместится в группу Лиги конференций.