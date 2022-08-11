Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Курс на Кипр. Стал известен первый еврокубковый соперник Днепра-1
Сыграют между собой в раунде плей-офф Лиги Европы
Фото - АЕК (Ларнака) / автор невідомий
Состоялось противостояние третьего квалификационного раунда Лиги Европы между АЭКом (Ларнака) и "Партизаном". В первом матче выиграли киприоты 2:1, во втором команды расписали ничью 2:2. Таким образом, далее прошел АЭК (Ларнака).
Именно с этой командой свои первые в истории еврокубковые матчи сыграет украинский "Днепр-1". Команды оспорят право сыграть в группе Лиги Европы.
Матчи состоятся 18-го (в Кошице, Словакия) и 25-го (в Ларнаке, Кипр) августа.
Отметим, что неудачник этого противостояния не вылетит из еврокубков, а переместится в группу Лиги конференций.
Популярное сейчас
- Университатя - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- Россия потеряла в Украине две эскадрилии Су-35
- Университатя - Заря: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Конференций
- Отбор ЛЕ. Чемпион Ирландии выбил чемпиона Северной Македонии
- Основатель Pink Floyd призвал Байдена заставить Зеленского капитулировать
- Для поднятия духа. Звезды украинской эстрады устроили концерт для пограничников. ФОТО