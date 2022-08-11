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Курс на Кипр. Стал известен первый еврокубковый соперник Днепра-1

Лига Европы
(1 голосов)

Сыграют между собой в раунде плей-офф Лиги Европы

Курс на Кипр. Стал известен первый еврокубковый соперник Днепра-1

Фото - АЕК (Ларнака) / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Состоялось противостояние третьего квалификационного раунда Лиги Европы между АЭКом (Ларнака) и "Партизаном". В первом матче выиграли киприоты 2:1, во втором команды расписали ничью 2:2. Таким образом, далее прошел АЭК (Ларнака).

Именно с этой командой свои первые в истории еврокубковые матчи сыграет украинский "Днепр-1". Команды оспорят право сыграть в группе Лиги Европы.

Матчи состоятся 18-го (в Кошице, Словакия) и 25-го (в Ларнаке, Кипр) августа.

Отметим, что неудачник этого противостояния не вылетит из еврокубков, а переместится в группу Лиги конференций.

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В статье: АЕК СК Днепр-1
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