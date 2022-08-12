В борьбу вступает Днепр-1. Определились все пары раунда плей-офф квалификации Лиги Европы

Состоялись все матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы. Это означает, что сформировались все пары раунда плей-офф квалификации второго по престижности европейского турнира.

Отметим, что в борьбу на этом этапе вступает украинский "Днепр-1". Всего будет двадцать команд и десять игровых противостояний.

"Днепр-1" (Украина) – АЭК (Ларнака, Кипр);

– АЭК (Ларнака, Кипр); "Аустрия" (Австрия) – "Фенербахче" (Турция);

"Цюрих" (Швейцария) – "Хартс" (Шотландия);

ХИК (Финляндия) – "Силькеборг" (Дания);

"Мальме" (Швеция) – "Сивасспор" (Турция);

"Аполлон" (Кипр) – "Олимпиакос" (Греция);

"Пюник" (Армения) – "Шериф" (Молдова);

"Лудогорец" (Болгария) – "Жальгирис" (Литва);

"Ференцварош" (Венгрия) – "Шэмрок Роверс" (Ирландия);

"Гент" (Бельгия) – "Омония" (Кипр).

Добавим, что выигравшие команды пройдут в группу Лиги Европы. Проигравшие сыграют в группе Лиги конференций.