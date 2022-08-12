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В борьбу вступает Днепр-1. Определились все пары раунда плей-офф квалификации Лиги Европы

Лига Европы
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Кто-то сыграет в группе этого турнира, а кто-то – в группе Лиги конференций

В борьбу вступает Днепр-1. Определились все пары раунда плей-офф квалификации Лиги Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Состоялись все матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы. Это означает, что сформировались все пары раунда плей-офф квалификации второго по престижности европейского турнира.

Отметим, что в борьбу на этом этапе вступает украинский "Днепр-1". Всего будет двадцать команд и десять игровых противостояний.

  • "Днепр-1" (Украина) – АЭК (Ларнака, Кипр);
  • "Аустрия" (Австрия) – "Фенербахче" (Турция);
  • "Цюрих" (Швейцария) – "Хартс" (Шотландия);
  • ХИК (Финляндия) – "Силькеборг" (Дания);
  • "Мальме" (Швеция) – "Сивасспор" (Турция);
  • "Аполлон" (Кипр) – "Олимпиакос" (Греция);
  • "Пюник" (Армения) – "Шериф" (Молдова);
  • "Лудогорец" (Болгария) – "Жальгирис" (Литва);
  • "Ференцварош" (Венгрия) – "Шэмрок Роверс" (Ирландия);
  • "Гент" (Бельгия) – "Омония" (Кипр).

Добавим, что выигравшие команды пройдут в группу Лиги Европы. Проигравшие сыграют в группе Лиги конференций.

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В статье: Лига Европы Раунд плей-офф СК Днепр-1
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