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В борьбу вступает Днепр-1. Определились все пары раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
Кто-то сыграет в группе этого турнира, а кто-то – в группе Лиги конференций
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Состоялись все матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы. Это означает, что сформировались все пары раунда плей-офф квалификации второго по престижности европейского турнира.
Отметим, что в борьбу на этом этапе вступает украинский "Днепр-1". Всего будет двадцать команд и десять игровых противостояний.
- "Днепр-1" (Украина) – АЭК (Ларнака, Кипр);
- "Аустрия" (Австрия) – "Фенербахче" (Турция);
- "Цюрих" (Швейцария) – "Хартс" (Шотландия);
- ХИК (Финляндия) – "Силькеборг" (Дания);
- "Мальме" (Швеция) – "Сивасспор" (Турция);
- "Аполлон" (Кипр) – "Олимпиакос" (Греция);
- "Пюник" (Армения) – "Шериф" (Молдова);
- "Лудогорец" (Болгария) – "Жальгирис" (Литва);
- "Ференцварош" (Венгрия) – "Шэмрок Роверс" (Ирландия);
- "Гент" (Бельгия) – "Омония" (Кипр).
Добавим, что выигравшие команды пройдут в группу Лиги Европы. Проигравшие сыграют в группе Лиги конференций.
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