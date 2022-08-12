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Русол: Верим, что Кошице станет вторым домом для Днепра-1
Днепряне проведут еврокубковые матчи в Словакии
Фото: СК Днепр-1
Исполнительный директор "Днепра-1" Андрей Русол прокомментировал подписание договора аренды стадиона в словацком городе Кошице. Местная арена станет домом для украинской команды в дебютном еврокубковом сезоне.
– Ожидания очень приятные, – сказал Русол. Хочу сразу поблагодарить всех людей, которые помогают нам в тяжелой ситуации. Для нашего молодого клуба дебют в еврокубках очень важен. Мы вынуждены искать возможность для проведения матчей в другой стране и очень благодарны городу Кошице и арене за гостеприимство.
Верим, что здесь будет для нас как второй дом, и мы сможем подарить болельщикам положительные эмоции. Хочу пригласить всех на наши матчи. Для нас будет очень важно, если больше людей посетит стадион, и мы будем чувствовать их поддержку.
Кошице станет базой "Днепра-1" в первой части сезона, которая стартует меньше чем через неделю. Днепровская команда здесь будет жить, тренироваться и играть матчи еврокубков.
– У нас были другие варианты, – признался Андрей Русол. – Но когда мы приехали в Кошице и увидели, какое отношение и поддержка здесь, решили остаться. Важен был и логистический фактор, ведь нам придется много путешествовать для проведения матчей чемпионата в Украине.
Напомним, сезон 2022/23 для "Днепра-1" откроется матчем плей-офф Лиги Европы против кипрского "АЭКа". Игра состоится в Кошице 18 августа в 21:00 по киевскому времени.
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