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Стало известно, кто рассудит первый матч Днепра-1 в Лиге Европы
Поединок состоится уже в четверг, 18 августа
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА назначил немецкую бригаду арбитров на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между "Днепром-1" и кипрским "АЭК". Главным судьей будет 41-летний Тобиас Штиллер.
Ассистентами рефери будут Эдуард Бейтингер и Кристиан Гиттельманн. Четвертым судьей назначен Мартин Петерсен. Напомним, что матч состоится в словацком Кошице, 18 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
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Источник:Днепр-1
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