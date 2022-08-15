Стало известно, кто рассудит первый матч Днепра-1 в Лиге Европы

УЕФА назначил немецкую бригаду арбитров на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между "Днепром-1" и кипрским "АЭК". Главным судьей будет 41-летний Тобиас Штиллер.

Ассистентами рефери будут Эдуард Бейтингер и Кристиан Гиттельманн. Четвертым судьей назначен Мартин Петерсен. Напомним, что матч состоится в словацком Кошице, 18 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00 по киевскому времени.