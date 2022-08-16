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Стал известен канал, который покажет дебютный матч Днепра-1 в еврокубках

Лига Европы
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Встреча состоится в четверг, 18 августа

Стал известен канал, который покажет дебютный матч Днепра-1 в еврокубках

Фото: 2plus2.ua

Новина українською

Уже в этот четверг, 18 августа, "Днепр-1" проведет исторический для клуба матч. Днепряне впервые в истории стартуют в еврокубковом турнире. Украинская команда встретится с кипрским "АЕКом" в рамках первого матча плей-офф раунда Лиги Европы.

Поединок состоится в словацком Кошице и начнется в 21:00 по киевскому времени. Украинские болельщики смогут посмотреть эту игру в прямом эфире на телеканале "2+2".

Ответный матч пройдет 25 августа в Ларнаке. Победитель пары сыграет в групповом этапе Лиги Европы, проигравший - отправится в группу Лиги конференций.

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В статье: АЕК (Кипр) СК Днепр-1
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Источник:
2plus2

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