Стал известен канал, который покажет дебютный матч Днепра-1 в еврокубках

Уже в этот четверг, 18 августа, "Днепр-1" проведет исторический для клуба матч. Днепряне впервые в истории стартуют в еврокубковом турнире. Украинская команда встретится с кипрским "АЕКом" в рамках первого матча плей-офф раунда Лиги Европы.

Поединок состоится в словацком Кошице и начнется в 21:00 по киевскому времени. Украинские болельщики смогут посмотреть эту игру в прямом эфире на телеканале "2+2".

Ответный матч пройдет 25 августа в Ларнаке. Победитель пары сыграет в групповом этапе Лиги Европы, проигравший - отправится в группу Лиги конференций.