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Днепр-1 - АЕК: дебютный путь в Лигу Европы

Лига Европы
(1 голосов)

18 августа, 21:00. Кошице, Словакия, "Кошицка футболова арена". Плей-офф ЛЕ.

Днепр-1 - АЕК: дебютный путь в Лигу Европы

Паріматч

Новини партнерів Автор UA-Футбол
Новина українською

"Дніпро-1" начинает свой исторический еврокубковый путь. Украинский клуб, у которого даже нет клубного рейтинга УЕФА, в этом году точно будет играть в еврокубках. При условии, что пройдет АЕК – в Лиге Европы, проиграет – отправляется в Лигу Конференций.

Для украинцев предстоящий поединок с АЕКом – первый официальный за последние восемь месяцев, поэтому посмотреть, какой стала команда уже Александра Кучера, хватит ли ребят физически и психологически, будет как минимум интересно. Несмотря на слухи, "Днепр-1" все же удержал в команде лидеров: Артема Довбика, Александра Назаренко, Александра Пихаленка, да еще и смог усилиться, подписав аргентинского центрального полузащитника Доминго Бланко и других. В контрольных матчах, предшествовавших старту в еврокубках, "Днепр-1" не блистал, команда скорее набирает форму и пытается найти собственную игру. Поэтому АЕК, несмотря на не слишком громкое имя, может стать сложным соперником днепрян.

Киприоты на пути в плей-офф ЛЕ одолели датский "Митьюлланн", а затем выбили из нынешнего розыгрыша турнира сербский "Партизан".

Первый легальный букмекер Parimatch Ukraine и партнер СК "Днепр-1" считает украинцев фаворитами первого поединка. Коэффициент на победу днепрян составляет 2.46. Шансы АЕК оцениваются в 2.95, ничья – 3.25. Однако киприоты являются фаворитами на проход в групповой этап Лиги Европы. Коэффициент на их успех по итогам двухматчевого противостояния – 1.59, а для "Днепра-1" – 2.35.

СК "Днепр-1", созданный в 2017-м, и АЕК, конечно, ни разу не встречались между собой, однако "днепровский след" в Ларнаке все же есть. За команду играет португалец Бруну Гама, тот самый, который с легендарным "Днепром" выходил в финал Лиги Европы сезона 2014/15. Собственно, в том матче полузащитник остался на скамейке запасных, но воспоминаний это не отменяет. 34-летний Гама присоединился к АЕК только в июле 2022-го в статусе свободного агента, однако уже помог команде преодолеть предыдущее сито квалификации, поэтому очевидно, что он сыграет против днепрян.

Первый матч противостояния, фактически домашний для украинской команды, пройдет в словацком Кошице. Одним из факторов, повлиявших на выбор локации, является приближенность к границе с Украиной и сильная украинская диаспора в Словакии. "Днепр-1" рассчитывает на поддержку.

Заряжай на своих вместе с Parimatch Ukraine. Болей за украинский клуб на европейской арене!

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В статье: СК Днепр-1 ПариМатч
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