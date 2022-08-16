Теперь и Словакия вместо дома. География украинских домашних матчей за границей

В прошедший уикенд "Днепр-1" объявил о том, что свои домашние еврокубковые матчи нынешнего сезона будет проводить на стадионе "Кошицка футбалова арена" в Кошице. Таким образом Словакия станет уже четвертой страной, в которой украинские команды принимали своих соперников в континентальных клубных турнирах.

Самый первый в истории украинского клубного футбола перенос матча на нейтральное поле случился в феврале 2014 года. Тогда накануне первого поединка 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" – "Валенсия" испанцы отказались лететь в Киев, где Майдан как-раз вступил в свою решающую и самую кровавую фазу. При этом, решение о переносе встречи из столицы Украины было принято в самый последний момент. За полтора дня до игры на НСК "Олимпийский" состоялось традиционное предматчевое совещание представителей УЕФА и организаторов поединка. По его итогам, было подтверждено, что первое рандеву соперников пройдет, как и планировалось, в Киеве. Но уже спустя несколько часов УЕФА выступил с заявлением о переносе матча.

Президент "Динамо" Игорь Суркис позже вспоминал: "Мне дали всего 45 минут. За это время мы должны были предоставить стадион, который соответствует требованиям УЕФА и может показать нормальную картинку. Я позвонил своим друзьям на Кипр, и они помогли с организацией. Нам предоставили стадион в Никосии, откуда направили письмо в УЕФА, что готовы нас принять". Динамовцы в "пожарном" порядке принялись собираться в дорогу, прибыв в столицу Кипра меньше, чем за сутки до стартового свистка – даже позже, чем туда прилетела делегация "Валенсии". Пришлось пожертвовать и открытой тренировкой и предматчевой пресс-конференцией. Подготовка к матчу оказалась скомканной, и это отразилось на итоговом результате. Так же сказались и почти пустые трибуны – за игрой наблюдали всего 1800 зрителей. Возможно, именно поддержки своих болельщиков (матчи группового раунда того розыгрыша ЛЕ собирали на "Олимпийском" в среднем по 25 тысяч человек) динамовцам и не хватило в том поединке. Тем не менее, подопечные Олега Блохина сопротивлялись отчаянно, но в самой концовке пропустили дважды – на 79-й и 90+1 минутах.

Вплоть до нынешнего года тот форс-мажорный случай оставался единственным. Но с началом полномасштабной российской агрессии против Украины практика переносов была поставлена на поток – УЕФА на неопределенное время обязал клубы и сборные Украины проводить все свои домашние матчи на нейтральных полях. В итоге сразу три наших полпреда в еврокубках выбрали в качестве "родных стен" на этот сезон польские арены: "Заря" – "Арену Люблин" в Люблине, "Шахтер" – стадион Войска Польского в Варшаве, "Динамо" – Муниципальный стадион в Лодзи. К слову, на последней арене проводила свои июньские матчи Лиги Наций и национальная сборная Украины. "Ворскла" же решила минимизировать траты на логистику и отыграла обе игры Лиги Конференций против шведского АИКа на территории соперника – в Стокгольме, только в качестве "домашнего" выбрала другой стадион – Tele2. И вот теперь "Днепр-1" нашел себе временный дом в Словакии…

P.S. Кстати, в советские времена киевские динамовцы пару раз начинали весеннюю стадию еврокубков в Тбилиси. Но тогда Грузия еще не считалась заграницей.