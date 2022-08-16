Их первый день в Европе. Как украинские дебютанты открывали для себя еврокубки

Вскоре у "Днепра-1" – особый день. Спортклубовцы стартуют в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы, и для них это будет дебют на евроарене. Подопечные Александра Кучера станут 21 украинским клубом, поучаствовавшим в еврокубках.

Как тут не вспомнить все дебютные "выходы в свет" других 20 украинских команд.

1965: ПЕРВОПРОХОДЕЦ ДИНАМО. В 1/16 Кубка Кубков киевляне на выезде разгромили "Колрейн" из Северной Ирландии – 6:1. Та виктория до сих пор остается самой крупной победой украинских клубов в евродебюте. Первый украинский гол в еврокубках забил капитан "бело-синих" Андрей Биба, а чуть позже он же оформил и первый дубль.

1970: УСТАВШИЕ КАРПАТЫ. На той же стадии того же турнира львовяне проиграли в родных стенах румынской "Стяуа" (0:1), пропустив в самой концовке матча. Уступая сопернику в классе, "зелено-белые" старались компенсировать недостаток техники высокой скоростью. В результате на последние полчаса игры их просто не хватило.

1973: ЩЕДРАЯ ЗАРЯ. В 1/16 Кубка чемпионов луганчане дома без проблем разобрались с кипрским АПОЭЛом (2:0). Голы забили Владимир Белоусов и Виктор Кузнецов. У "Зари", игравшей без лучшего форварда Владимира Онищенко, было еще полтора десятка убойных моментов, но кураж поймал вратарь киприотов.

1975: ДЕРЗКИЙ ЧЕРНОМОРЕЦ. "Морякам", стартовавшим в 1/32 Кубка УЕФА, достался строгий экзаменатор – "Лацио", годом ранее выигравший Серию А. Тем не менее дома одесситы победили 1:0 благодаря голу Анатолия Дорошенко. А в ответке сохраняли интригу до 89-й минуты, но все же уехали из Рима с 0:3.

1976: РЕКОРДНЫЙ ШАХТЕР. В 1/32 Кубка УЕФА горняки разгромили дома вице-чемпиона ГДР берлинское "Динамо" – 3:0. Причем первый мяч, забитый уже на 3-й минуте Владимиром Роговским, стал на тот момент самым быстрым голом в истории турнира.

1984: КОЧУЮЩИЙ ДНЕПР. В Турцию на матч 1/16 Кубка чемпионов против "Трабзонспора" подопечные Владимира Емца добирались с тремя (!) пересадками и на место попали всего за три часа до начала игры. Пропустив быстрый гол, так и не смогли отыграться (0:1). Но дома (а соперников из Европы "Днепр" тогда принимал в Кривом Роге) все стало на свои места – 3:0.

1988: ЗЛОЙ МЕТАЛЛИСТ. В 1/16 Кубка Кубков харьковчане гостили у финалиста Кубка Югославии, второлигового "Бораца" (Баня-Лука). И неожиданно проиграли (0:2), пропустив по голу в концовке таймов. А потому в ответке были очень злы – 4:0!

1992: СУХАЯ ТАВРИЯ. В предварительном раунде (1/32) Лиги чемпионов команда Анатолия Заяева выстояла в Дублине против "Шелбурна" (0:0). Хотя, могли и выиграть – в концовке Сергей Полстянов не реализовал выход один на один. В ответном поединке в Симферополе крымчане с трудом, но выиграли (2:1).

1996: НИВА И САДАМ. В предварительном раунде (1/32) Кубка Кубков винничанам достался эстонский "Таллинна Садам". В гостевом матче Руслан Романчук в концовке "размочил" счет (1:2), а дома забил еще один гол, который и вывел украинцев в следующий раунд. А "Садам" вскоре расформировали.

1997: ВОРСКЛА И КОБЗАРЬ. Полтавчане начинали в предварительном раунде (1/128) Кубка УЕФА в Риге с "Даугавой". Вернулись "со щитом" (3:1) благодаря голам Виталия Кобзаря, Сергея Чуйченко и Алексея Антюхина. Дома подопечные Виктора Пожечевского победили скромнее (2:1), вновь отличились Чуйченко и Антюхин.

1998: ЦСКА С ЛЕОНОМ. В предварительном раунде (1/32) Кубка Кубков подопечные Владимира Бессонова "горели" в Ирландии "Корк Сити" 0:2, но Сергей Ревут сумел забить уже в компенсированное время. А в Киеве на "Динамо" Эдуард Цихмейструк и Виктор Леоненко поставили британцев на место (2:0).

1999: КРИВБАСС И ТАРАН. Евродебют Олега Тарана-тренера оказался успешнее, чем у Тарана-игрока с "Днепром" в 1984-м: в квалификационном раунде (1/128) Кубка УЕФА в Кривом Роге был разбит азербайджанский "Шамкир" (3:0).

2002: МЕТАЛЛУРГ (З) И ТАРАН. Все, как под копирку: та же стадия Кубка УЕФА, тот же итог на табло (со счетом 3:0 была деклассирована мальтийская "Биркиркара"), а главное – тот же самый наставник, Олег Таран, во главе украинской команды-дебютанта еврокубков.

2002: МЕТАЛЛУРГ (Д) С АЖИОТАЖЕМ. Поддержать команду Семена Альтмана в поединке 1/64 Кубка УЕФА на стадион "Шахтер" пришли почти 27,5 тыс. зрителей – никогда более "Металлург" не собирал на своих домашних матчах такую аудиторию. И хозяева не подвели: проигрывая немецкому "Вердеру" 0:2, сумели отыграться после дубля камерунца Бернара Чутанга. Правда, в ответке "влетели" Скрипнику и компании с неприличным счетом 0:8.

2004: РАННИЙ ИЛЬИЧЕВЕЦ. Команда Николая Павлова начала свидание с Европой на самой ранней стадии – в предварительном раунде (1/256) Кубка УЕФА. Армянский "Бананц" был переигран в Мариуполе без видимых проблем (2:0), причем оба гола записал на свой счет Сергей Закарлюка, для которого это был второй "командный дебют" (после МД).

2012: АРСЕНАЛ С ТЕХНАРЕМ. В 3 раунде квалификации Лиги Европы канониры легко прибили в родных стенах малоизвестный словенский клуб "Мура-05" (с ударением на первом слоге) – 3:0. Но спустя пару дней выяснилось, что игравший за "Арсенал" Эрик Матуку не отсидел положенную ему двухматчевую дисквалификацию, сохранившуюся еще со времен выступлений камерунца за "Гент". И победа киевлян тут же превратилась в техническое поражение (0:3). Оставалась еще ответная встреча в Словении, но там Шацких с партнерами смогли забить лишь дважды (2:0) и вылетели из еврокубков.

2016: ПРОВАЛЬНАЯ АЛЕКСАНДРИЯ. Самым большим "комом" вышел первый еврокубковый "блин" у александрийцев. В 3 раунде отбора Лиги Европы подопечные Владимира Шарана крупно проиграли в родных стенах хорватскому "Хайдуку" (0:3). "Было очень много брака в передачах, особенно – во фланговых. А пропускать голы со стандартов... Это действительно очень грубые ошибки", – сокрушался после матча расстроенный наставник "черно-желтых". В ответном поединке в Сплите "Александрии" удалось лишь забить гол престижа (1:3).

2017: ОЛИМПИК, РАССТРОИВШИЙ МИХЕЛА. Донецкие олимпийцы свои еврокубковые приключения под флагом Украины начали с домашней ничьей (1:1) против греческого ПАОКа в 3 раунде квалификации Лиги Европы. Причем, подопечные Романа Санжара могли и победить именитых гостей, моментов у нашей команды было поболее. Когда после финального свистка журналисты поинтересовались мнением об игре у спортдиректора ПАОКа Любоша Михела, тот признался: "Не понравилась. Совсем. Я имею в виду ПАОК. Вообще на себя не похожи были. Очень плохо играли". Это лишь подчеркивало, что дебют "Олимпику" в общем-то удался. Увы, но через неделю в Салониках греки выглядели на порядок сильнее, и как итог – поражение украинцев (0:2).

2020: НЕОЖИДАННЫЙ КОЛОС. Команда из Ковалевки за один сезон проделала путь от дебютанта УПЛ до участника еврокубков. Да и в Европе "бело-черные" не стушевались. Притом, что жребий был к "Колосу" неблагосклонным. Из-за позднего начала сезона, вызванного коронавирусным карантином, все этапы квалификации Лиги Европы состояли из одного матча. Во втором раунде отбора ковалевцы играли в гостях против крепкого греческого "Ариса" и неожиданно для многих победили 2:1 после голов Евгения Новака и Дениса Антюха. В следующей стадии подопечным Руслана Костышина вновь выпало сыграть на выезде – против хорватской "Риеки". И "хлеборобы" вновь едва не сотворили чудо, проиграв лишь в дополнительное время (0:2).

2020: МИНИМАЛЬНАЯ ДЕСНА. Через неделю после "Колоса" состоялась европейская премьера 20-го нашего полпреда – "Десны". И тоже в выездном одноматчевом противостоянии квалификации ЛЕ. Соперник у "северян" был очень серьезный – немецкий "Вольфсбург". В результате, любовь между "Десной" и Лигой Европы оказалась скоротечной и скоропостижной. Как ни упирались подопечные Александра Рябоконя, но класс "волков", помноженный на помощь родных стен, сказался – хозяева победили 2:0. Таким образом, клуб из Чернигова провел в еврокубках всего одну игру, что, видимо, надолго будет своеобразным антирекордом для наших команд.

Фото - UA-Футбол, из архива