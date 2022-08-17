Днепр-1 - АЕК Ларнака: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Европы

Украинские клубы неоднозначно идут по квалификационной еврокубковой сетке этого сезона. С одной стороны, ругать команды особо не за что, ведь из восьми игр провалена была лишь одна (выездной "подвиг" 0:3 от "Зари"). С другой, из трех команд, которые играли ранее, быстро отвалились сразу две, и лишь "Динамо", на опыте, зубах и характере, идет по квалификации ЛЧ. В этот четверг в бой вступит четвертый украинский представитель.

"Днепр-1" - абсолютный еврокубковый новичок (заслуги прародителя не будем вспоминать, правильно?), однако уже сейчас днепряне находятся в шаге от группового этапа Лиги Европы. Нужно одолеть кипрский "АЕК". Более того, даже итоговое поражение не станет фатальным, поскольку даст право поиграть в группе Лиги Конференций. Однако это не означает, что не нужно стараться. Нужно, еще и как нужно.

Смотрите матч плей-офф отбора Лиги Европы в четверг, 18-го августа. Начало игры в 21:00. В Украине матч показывает телеканал "2+2".

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Дніпро-1 Аек Ларнака Смотреть трансляцию