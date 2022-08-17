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Лига Европы. Дебют Днепра-1 и еще четыре игровые пары, затрагивающие интересы Украины
Анонс первых матчей раунда плей-офф
Фото - Ігор Семйон, UA-Футбол
Раунд плей-офф Лиги Европы – это двадцать команд, разделенных на десять игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух игр выйдут в групповой раунд Лиги Европы, проигравшие опустятся в группу Лиги конференций.
На этой стадии в турнире и еврокубках в целом дебютирует украинский "Днепр-1". Он сыграет против представителя Кипра, которых здесь вообще три. Один из них также сыграет против представителя нашего конкурента в Таблице коэффициентов Греции.
Кроме "Олимпиакоса" (Греция), на этой стадии представлены команды из Швейцарии ("Цюрих") и Дании ("Силькеборг"), также конкурирующих с нами за коэффициенты (выгодны победы команд, которые выделены жирным):
18.08.2022
- "Цюрих" (Швейцария) 20:00 "Харт" (Шотландия);
- "Аполлон" (Кипр) 20:00 "Олимпиакос" (Греция);
- ХИК (Финляндия) 21:00 "Силькеборг" (Дания);
- "Днепр-1" (Украина) 21:00 АЭК (Ларнака, Кипр).
В случае поражения от АЭКа (по сумме двух матчей) "Днепр-1" опустится в группу Лиги конференций. Там, в отличие от Лиги Европы, где гарантирована четвертая корзина, еще остаются шансы на третью корзину. В этом контексте также важен вылет представителя Дании "Силькеборга", ведь у него более низкий личный рейтинг, чем у "Днепра-1".
Кроме "Силькеборга", посодействовать повышению "Днепра-1" в списке корзин Лиги конференций может "Пюник" – выгоден его вылет из Лиги Европы от "Шерифа".
- "Пюник" 20:00 "Шериф" (Молдова).
- "Ференцварош" (Венгрия) 19:30 "Шэмрок Роверс" (Ирландия);
- "Мальме" (Швеция) 20:00 "Сивасспор" (Турция);
- "Лудогорец" (Болгария) 20:45 "Жальгирис" (Литва);
- "Гент" (Бельгия) 21:00 "Омония" (Кипр);
- "Аустрия" (Австрия) 22:00 "Фенербахче" (Турция).
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