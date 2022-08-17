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Лига Европы. Дебют Днепра-1 и еще четыре игровые пары, затрагивающие интересы Украины

Лига Европы
(1 голосов)

Анонс первых матчей раунда плей-офф

Лига Европы. Дебют Днепра-1 и еще четыре игровые пары, затрагивающие интересы Украины

Фото - Ігор Семйон, UA-Футбол

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Раунд плей-офф Лиги Европы – это двадцать команд, разделенных на десять игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух игр выйдут в групповой раунд Лиги Европы, проигравшие опустятся в группу Лиги конференций.

На этой стадии в турнире и еврокубках в целом дебютирует украинский "Днепр-1". Он сыграет против представителя Кипра, которых здесь вообще три. Один из них также сыграет против представителя нашего конкурента в Таблице коэффициентов Греции.

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Кроме "Олимпиакоса" (Греция), на этой стадии представлены команды из Швейцарии ("Цюрих") и Дании ("Силькеборг"), также конкурирующих с нами за коэффициенты (выгодны победы команд, которые выделены жирным):

18.08.2022

  • "Цюрих" (Швейцария) 20:00 "Харт" (Шотландия);
  • "Аполлон" (Кипр) 20:00 "Олимпиакос" (Греция);
  • ХИК (Финляндия) 21:00 "Силькеборг" (Дания);
  • "Днепр-1" (Украина) 21:00 АЭК (Ларнака, Кипр).

В случае поражения от АЭКа (по сумме двух матчей) "Днепр-1" опустится в группу Лиги конференций. Там, в отличие от Лиги Европы, где гарантирована четвертая корзина, еще остаются шансы на третью корзину. В этом контексте также важен вылет представителя Дании "Силькеборга", ведь у него более низкий личный рейтинг, чем у "Днепра-1".

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Кроме "Силькеборга", посодействовать повышению "Днепра-1" в списке корзин Лиги конференций может "Пюник" – выгоден его вылет из Лиги Европы от "Шерифа".

  • "Пюник" 20:00 "Шериф" (Молдова).

Остальные матчи:

  • "Ференцварош" (Венгрия) 19:30 "Шэмрок Роверс" (Ирландия);
  • "Мальме" (Швеция) 20:00 "Сивасспор" (Турция);
  • "Лудогорец" (Болгария) 20:45 "Жальгирис" (Литва);
  • "Гент" (Бельгия) 21:00 "Омония" (Кипр);
  • "Аустрия" (Австрия) 22:00 "Фенербахче" (Турция).

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В статье: Лига Европы Раунд плей-офф СК Днепр-1
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