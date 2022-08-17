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Кучер: Ребята, которые здоровы, сыграют завтра. Надеюсь, что среди них будет и Довбик
Завтра - еврокубковый дебют
Фото: СК Днепр-1
Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер дал свой комментарий накануне отборочного матча Лиги Европы против кипрского "АЕКа".
"Это будет дебют и для меня, и для команды. Готовились в плановом режиме. Все ребята горят желанием играть. Уж нужно их немного сдерживать, что они не перегорели. С нетерпением ожидаем завтрашнюю встречу.
Доволен ли кадровым подбором? Не вижу смысла сейчас говорить доволен или нет. Те тринадцать или пятнадцать игроков, кто есть в команде, и хочет играть, завтра выйдут на поле и сразятся за свой клуб, за свой город, за свою страну. У нас одна цель: попасть в группу Лиги Европы.
Сыграет ли Довбик? Здоровые ребята будут завтра принимать участие в матче. Надеюсь, что среди них будет и Артем Довбик", - заявил Кучер.
Напомним, что по данным зарубежных СМИ, Артем может
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