Кучер: Ребята, которые здоровы, сыграют завтра. Надеюсь, что среди них будет и Довбик

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер дал свой комментарий накануне отборочного матча Лиги Европы против кипрского "АЕКа".

"Это будет дебют и для меня, и для команды. Готовились в плановом режиме. Все ребята горят желанием играть. Уж нужно их немного сдерживать, что они не перегорели. С нетерпением ожидаем завтрашнюю встречу.

Доволен ли кадровым подбором? Не вижу смысла сейчас говорить доволен или нет. Те тринадцать или пятнадцать игроков, кто есть в команде, и хочет играть, завтра выйдут на поле и сразятся за свой клуб, за свой город, за свою страну. У нас одна цель: попасть в группу Лиги Европы.

Сыграет ли Довбик? Здоровые ребята будут завтра принимать участие в матче. Надеюсь, что среди них будет и Артем Довбик", - заявил Кучер.