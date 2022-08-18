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"Возможность создать историю". Тренер АЕКа - о матче против Днепра-1
Команды сыграют в Лиге Европы
Фото: aek.com.cy
Главный тренер кипрского "АЕКа" Хосе Луис Ольтра поделился ожиданиями от матча с "Днепром-1" в квалификации Лиги Европы.
"Завтра (пресс-конференция 17 августа - прим.) у нас будет возможность создать историю - пройти в групповой этап Лиги Европы. На нашем пути стоит очень хорошая, организованная и дисциплинированная команда. Мы должны провести идеальный матч, бороться с первой до последней минуты, чтобы приблизить нас к своей цели - пройти дальше.
То, что "Днепр-1" давно не проводил официальные матчи – это факт. Однако у них были спарринги и тренерский штаб анализировал их. Мы видели модель игры, видели практически всех исполнителей. Самое важное – это наша игра, а это игра при стандартах и другие аспекты. Именно это меня интересует больше всего", - сказал Ольтра.
Матч "Днепр-1" - "АЕК" состоится 18 августа. Начало - в 21:00 по киевскому времени.
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