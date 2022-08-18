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"Возможность создать историю". Тренер АЕКа - о матче против Днепра-1

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Команды сыграют в Лиге Европы

"Возможность создать историю". Тренер АЕКа - о матче против Днепра-1

Фото: aek.com.cy

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Главный тренер кипрского "АЕКа" Хосе Луис Ольтра поделился ожиданиями от матча с "Днепром-1" в квалификации Лиги Европы.

"Завтра (пресс-конференция 17 августа - прим.) у нас будет возможность создать историю - пройти в групповой этап Лиги Европы. На нашем пути стоит очень хорошая, организованная и дисциплинированная команда. Мы должны провести идеальный матч, бороться с первой до последней минуты, чтобы приблизить нас к своей цели - пройти дальше.

То, что "Днепр-1" давно не проводил официальные матчи – это факт. Однако у них были спарринги и тренерский штаб анализировал их. Мы видели модель игры, видели практически всех исполнителей. Самое важное – это наша игра, а это игра при стандартах и ​​другие аспекты. Именно это меня интересует больше всего", - сказал Ольтра.

Матч "Днепр-1" - "АЕК" состоится 18 августа. Начало - в 21:00 по киевскому времени.

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В статье: Хосе Луис Ольтра АЕК (Ларнака) СК Днепр-1
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