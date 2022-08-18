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Днепр-1 - АЕК Ларнака: смотреть онлайн, видеотрансляция
Еще один украинский дебютант
Фото: СК Днепр-1
В этот четверг "Днепр-1" станет четвертым украинским клубов, играющим в этом еврокубковом сезоне. Более того, днепряне, на пару с главным тренером Александром Кучером, абсолютные дебютанты европейских баталий, что и плохо, и хорошо. Плохо, потому что нет опыта; хорошо, потому что глаза будут гореть. Сегодня коллектив Кучера проведет номинальный домашний матч против кипрского "АЕКа" - от группового этапа Лиги Европы команды отделяет лишь два шага. То есть, два поединка.
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"Днепр-1" 21:00 "АЕК" Ларнака
Лига Европы, плей-офф отбора. 1-й матч
18 августа, Кошице, "Кошицкая футболовая арена"
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