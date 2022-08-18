Стало известно, в какой форме Днепр-1 выйдет на матч против АЕКа

Сегодня, 18 августа, "Днепр-1" проведет свой дебютный поединок в еврокубках. В рамках первого матча раунда плей-офф Лиги Европы команда Александра Кучера сыграет против кипрского "АЕКа".

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На утреннем заседании представителей команд, судейского комитета, а также организаторов были утверждены цвета формы, в которых команды проведут поединок. Спортклубовцы будут играть в синей форме, а киприоты в желто-зеленых цветах. Голкипер днепрян выйдет в белой футболке, а его коллега из Ларнаки в бирюзовом.

Также отмечается, что на матче ожидается около 5 тысяч зрителей, из них около сотни прибыли из Кипра.

Напомним, встреча пройдет в словацком городе Кошице и начнется в 21:00 по киевскому времени.