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Стало известно, в какой форме Днепр-1 выйдет на матч против АЕКа
Начало игры - в 21:00
Фото: СК Днепр-1
Сегодня, 18 августа, "Днепр-1" проведет свой дебютный поединок в еврокубках. В рамках первого матча раунда плей-офф Лиги Европы команда Александра Кучера сыграет против кипрского "АЕКа".
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На утреннем заседании представителей команд, судейского комитета, а также организаторов были утверждены цвета формы, в которых команды проведут поединок. Спортклубовцы будут играть в синей форме, а киприоты в желто-зеленых цветах. Голкипер днепрян выйдет в белой футболке, а его коллега из Ларнаки в бирюзовом.
Также отмечается, что на матче ожидается около 5 тысяч зрителей, из них около сотни прибыли из Кипра.
Напомним, встреча пройдет в словацком городе Кошице и начнется в 21:00 по киевскому времени.
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