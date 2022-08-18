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Стало известно, в какой форме Днепр-1 выйдет на матч против АЕКа

Лига Европы
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Начало игры - в 21:00

Стало известно, в какой форме Днепр-1 выйдет на матч против АЕКа

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Сегодня, 18 августа, "Днепр-1" проведет свой дебютный поединок в еврокубках. В рамках первого матча раунда плей-офф Лиги Европы команда Александра Кучера сыграет против кипрского "АЕКа".

  • Все самые яркие моменты матча Днепр-1 - АЕК Ларнака доступны в режиме Live в нашем Telegram

На утреннем заседании представителей команд, судейского комитета, а также организаторов были утверждены цвета формы, в которых команды проведут поединок. Спортклубовцы будут играть в синей форме, а киприоты в желто-зеленых цветах. Голкипер днепрян выйдет в белой футболке, а его коллега из Ларнаки в бирюзовом.

Также отмечается, что на матче ожидается около 5 тысяч зрителей, из них около сотни прибыли из Кипра.

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Напомним, встреча пройдет в словацком городе Кошице и начнется в 21:00 по киевскому времени.

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В статье: АЕК (Ларнака) СК Днепр-1
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