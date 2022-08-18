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Отбор ЛЕ.Форвард из Папуа Новой Гвинеи тащит ХИК и другие матчи (обновляется)
Сегодня проходят первые матчи плей-офф раунда Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Gottschalk/DeFodi Images
Лига Европы. Плей-офф раунд квалификации, первые матчи
Хельсинки. "Болт Арена"
ХИК (Финляндия) - "Силькеборг" (Дания) - 1:0
Гол: Браун, 80
Очень близкое противостояние, в котором еще возможно что угодно. Сегодня финны, как и полагается хозяевам, были чуть острее. Форвард из Папуа Новой Гвинеи Дэвид Браун забил дважды, но один мяч отменили из-за офсайда.
"Силькеборг" подвел армянский защитник Чалишир, заработавший вторую желтую в середине второго тайма. После этого гости уже не отвечали своими атаками, и гол был делом времени. К слову, влетело красиво - Браун мастерюга.
. @hjkhelsinki siirtyy 1-0 johtoon! pic.twitter.com/1kTq16TQpf— BYYRI (@Byyri) August 18, 2022
Будапешт. "Групама Арена"
"Ференцварош" (Венгрия) - "Шемрок Роверс" (Ирландия) -
Начало в 19:30
Цюрих. "Летцигрунд"
"Цюрих" (Швейцария) - "Хартс" (Шотландия) -
Начало в 20:00
Мальме. "Сведбанк"
"Мальме" (Швеция) - "Сивасспор" (Турция) -
Начало в 20:00
Лимасол. "Цирион Атлетик Центр"
"Аполлон" (Кипр) - "Олимпиакос" (Греция) -
Начало в 20:00
Ереван. Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна
"Пюник" (Армения) - "Шериф" (Молдова) -
Начало в 20:00
Разград. "Лудогорец"
"Лудогорец" (Болгария) - "Жальгирис" (Литва) -
Начало в 20:45
Кошице. "Кошицка Футболова Арена"
"Днепр-1" (Украина) - АЕК Ларнака (Кипр) -
Начало в 21:00
Гент. "ГЕЛАМКО-арена"
"Гент" (Бельгия) - "Омония" (Кипр) -
Начало в 21:30
Вена. "Генерали Арена"
"Аустрия" (Австрия) - "Фенербахче" (Турция) -
Начало в 20:00
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