Отбор ЛЕ.Форвард из Папуа Новой Гвинеи тащит ХИК и другие матчи (обновляется)

Лига Европы. Плей-офф раунд квалификации, первые матчи

Хельсинки. "Болт Арена"

ХИК (Финляндия) - "Силькеборг" (Дания) - 1:0

Гол: Браун, 80

Очень близкое противостояние, в котором еще возможно что угодно. Сегодня финны, как и полагается хозяевам, были чуть острее. Форвард из Папуа Новой Гвинеи Дэвид Браун забил дважды, но один мяч отменили из-за офсайда.

"Силькеборг" подвел армянский защитник Чалишир, заработавший вторую желтую в середине второго тайма. После этого гости уже не отвечали своими атаками, и гол был делом времени. К слову, влетело красиво - Браун мастерюга.

Будапешт. "Групама Арена"

"Ференцварош" (Венгрия) - "Шемрок Роверс" (Ирландия) -

Начало в 19:30

Цюрих. "Летцигрунд"

"Цюрих" (Швейцария) - "Хартс" (Шотландия) -

Начало в 20:00

Мальме. "Сведбанк"

"Мальме" (Швеция) - "Сивасспор" (Турция) -

Начало в 20:00

Лимасол. "Цирион Атлетик Центр"

"Аполлон" (Кипр) - "Олимпиакос" (Греция) -

Начало в 20:00

Ереван. Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна

"Пюник" (Армения) - "Шериф" (Молдова) -

Начало в 20:00

Разград. "Лудогорец"

"Лудогорец" (Болгария) - "Жальгирис" (Литва) -

Начало в 20:45

Кошице. "Кошицка Футболова Арена"

"Днепр-1" (Украина) - АЕК Ларнака (Кипр) -

Начало в 21:00

Гент. "ГЕЛАМКО-арена"

"Гент" (Бельгия) - "Омония" (Кипр) -

Начало в 21:30

Вена. "Генерали Арена"

"Аустрия" (Австрия) - "Фенербахче" (Турция) -

Начало в 20:00