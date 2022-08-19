Отбор ЛЕ. Фенербахче, Мальме и Фради показали класс, Безус победил свой бывший клуб

Лига Европы. Плей-офф раунд квалификации, первые матчи

Хельсинки. "Болт Арена"

ХИК (Финляндия) - "Силькеборг" (Дания) - 1:0

Гол: Браун, 80

Очень близкое противостояние, в котором еще возможно что угодно. Сегодня финны, как и полагается хозяевам, были чуть острее. Форвард из Папуа Новой Гвинеи Дэвид Браун забил дважды, но один мяч отменили из-за офсайда.

"Силькеборг" подвел армянский защитник Чалишир, заработавший вторую желтую в середине второго тайма. После этого гости уже не отвечали своими атаками, и гол был делом времени. К слову, влетело красиво - Браун мастерюга.

Будапешт. "Групама Арена"

"Ференцварош" (Венгрия) - "Шемрок Роверс" (Ирландия) - 4:0

Голы: Ауски, 13, Адама Траоре, 34, 48, Чивич, 90+4

Классический погром более сильной командой слабака. Удивительного в этом ничего нет - текущий состав "Фради" собирали под ЛЧ, но оттуда их сенсационно выбил "Карабах"; вот и приходится довольствоваться Лигой Европы.

Игру особо разбирать смысла нет - ирландцы нигде не успевали и все голы пропустили с нескольких метров. Больше других у венгров преуспел Адама Траоре - болельщики "Шахтера" его точно помнят по прошлогоднему "Шерифу". Ответный матч можно не играть.

Цюрих. "Летцигрунд"

"Цюрих" (Швейцария) - "Хартс" (Шотландия) - 2:1

Голы: Герреро, 32, Джемаили, 34 - Шенкленд, 22 (с пенальти)

Швейцарцы имеют полное право быть разочарованными, несмотря на победу. Они доминировали в игре и совсем подавили "Хартс". Кроме пенальти, заработанного Аткинсоном, гости ничего не показали.

Опытнейший Блерим Джемаили мощным ударом вывел своих вперед в середине второго тайма, но этого мало. Во втором тайме Авдияй и Герреро были обязаны забивать еще, однако промазали. Вдобавок еще и Джемаили поменяли из-за травмы. Невезение как оно есть.

Мальме. "Сведбанк"

"Мальме" (Швеция) - "Сивасспор" (Турция) - 3:1

Голы: Зейдан, 18, Кристиансен, 37, Мойсандер, 68 - Джеймс, 30

"Мальме" в текущей кампании имел проблемы с литовцами и люксембуржцами, а вот турок победил без вопросов. Это все, что надо знать о силе распиаренной тамошней Суперлиги.

Ну, и надо отметить красоту шведских голов - Зейдану удался настойщий шедевр с разворота, а Кристиансен идеально исполнил штрафной, ударив в угол вратаря. Турки какое-то время держались в игре, но потом еще 36-летний Мойсандер удачно сходил на угловой, и это был конец. Дома "Сивасспору" будет сложно.

Лимасол. "Цирион Атлетик Центр"

"Аполлон" (Кипр) - "Олимпиакос" (Греция) - 1:1

Голы: Жанга, 18 - Хван Ин Бом, 28

50 лет назад кипрские клубы стабильно занимали последние места в греческой Суперлиге. Сегодня же сильнейшая команда Эллады ничего не показала против сильнейшей команды Острова Афродиты. Времена меняются.

Касательно игры, она не порадовала ни большим количеством моментов, ни высоким качеством футбола. Оба мяча были забиты после грубых ошибок центральных защитников. Если бы мы не видели "Оли" против "Слована", то сказали бы, что это провал, но, по правде, за неделю команда даже чуточку прибавила. Раньше было еще ужаснее.

Ереван. Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна

"Пюник" (Армения) - "Шериф" (Молдова) - 0:0

Этот матч останется в истории разве что благодаря проблемам с освещением на стадионе в Ереване, из-за которых его начало пришлось отложить на четверть часа. В остальном - скучнейшая игра, в которой хозяева раз попали в створ ворот, а гости вообще ни разу.

Отдельно отметим, что за "Пюник" сегодня все 90 минут отбегали украинцы Антон Братков и Сергей Вакуленко; за "Шериф" те же 90 минут просидел на лавке экс-динамовец Максим Коваль.

Разград. "Лудогорец"

"Лудогорец" (Болгария) - "Жальгирис" (Литва) - 1:0

Гол: Татомирович, 2 (автогол)

Ну что сказать - "Лудогорец", как и "Цюрих", сегодня подвела реализация моментов. Болгары доминировали, но забили только один мяч в ворота "Жальгириса", причем и это взятие ворота на счету самих гостей. Татомирович пытался головой выбить мяч, но вместо этого срезал его под перекладину.

Украинец Игорь Пластун весь матч просидел на скамейке. Зато 90 минут отбегал наш старый знакомый Саулюс Миколюнас - экс-защитнику "Арсенала" и "Севастополя" уже 38 лет, но он еще достаточно силен, чтобы капитанить в лучшей команде Литвы. Браво.

Кошице. "Кошицка Футболова Арена"

"Днепр-1" (Украина) - АЕК Ларнака (Кипр) - 1:2

Голы: Сваток, 90 - Альтман, 16, Сваток, 29 (автогол)

Подробнее о поражении украинского полпреда в ЛЕ читайте в нашей отчете здесь.

Гент. "ГЕЛАМКО-арена"

"Гент" (Бельгия) - "Омония" (Кипр) - 0:2

Голы: Харалампус, 20, Баркер, 76

В матче обладателей кубков Бельгии и Кипра у нас сенсация - островитяне всухую победили на поле соперника при том, что их чемпионат даже не начинался, а "Гент" уже почти месяц играет официальные матчи. Качественная оборона и эффективность в контратаках - секрет успеха "Омонии" прост.

Отметим, что за киприотов против своего бывшего клуба сыграл украинец Роман Безус. Он вышел на замену на 70-й минуте, и болельщики встретили его овацией. Приятно.

Вена. "Генерали Арена"

"Аустрия" (Австрия) - "Фенербахче" (Турция) - 0:2

Голы: Кинг, 8, Дурсун, 89

Смело сыграла "Аустрия" против стамбульского гранда, но никудышняя реализация моментов и ошибки в обороне все испортили. Джошуа Кинг элегантно открыл счет в контратаке; затем хозяева атаковали-атаковали, доатаковались до удаления и напоследок пропустили еще раз - с метра от Дурсуна.

По сути, матч в Стамбуле превращен в формальность - команда Жорже Жезуша идет в группу ЛЕ, где чисто теоретически может снова встретиться с "Динамо". Вот была бы история!