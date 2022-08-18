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Довбик и четверо легионеров. Днепр-1 объявил стартовый состав на первый в истории еврокубковый матч

Лига Европы
(2 голосов)

Против АЭКа из Ларнаки

Довбик и четверо легионеров. Днепр-1 объявил стартовый состав на первый в истории еврокубковый матч

Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

В четверг, 18-го августа, "Днепр-1" проведет первый в своей истории еврокубковый матч. В раунде плей-офф квалификации Лиги Европы днепряне сыграют против кипрского АЭКа (Ларнака).

Тренер Александр Кучер объявил стартовый состав:

Да Силва – Танчик, Адамюк, Сваток, Бузанелло – Когут, Сарапий, Пурита – Бланко, Пихалёнок, Довбик.

Отметим наличие в составе четырех новичков-легионеров.

Матч начнется в 21.00. Текстовая трансляция игры "Днепр-1" - АЭК – в матч-центре UA-Футбол >>>

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В статье: Лига Европы Раунд плей-офф СК Днепр-1
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