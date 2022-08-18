Дебютный пропущенный в еврокубках. АЕК забивает Днепру-1

АЕК из Ларнаки повел в счете в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы против "Днепра-1".

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На 16-й минуте матча забил израильский хавбек Омри Альтман. Он быстрее остальных сориентировался в центре штрафной после прострела с левого фланга и отскока.

Добавим, что к 20-й минуте поединка статистика ударов в створ во встрече – 1:5 в пользу киприотов. Игра проходит в Словакии на "Кошицкая футболовая арена".