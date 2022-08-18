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Дебютный пропущенный в еврокубках. АЕК забивает Днепру-1

Лига Европы
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Первый пропущен для Кучера во главе СК

Дебютный пропущенный в еврокубках. АЕК забивает Днепру-1

Скріншот з трансляції

UA-Футбол
Новина українською

АЕК из Ларнаки повел в счете в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы против "Днепра-1".

  • Все самые яркие моменты матча Днепр-1 - АЕК Ларнака доступны в режиме Live в нашем Telegram

На 16-й минуте матча забил израильский хавбек Омри Альтман. Он быстрее остальных сориентировался в центре штрафной после прострела с левого фланга и отскока.

Добавим, что к 20-й минуте поединка статистика ударов в створ во встрече – 1:5 в пользу киприотов. Игра проходит в Словакии на "Кошицкая футболовая арена".

Следите за поединком в нашей текстовой трансляции здесь.

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В статье: АЕК (Ларнака) СК Днепр-1
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