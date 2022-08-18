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Голевая ошибка Валефа. Днепр-1 пропускает второй гол от АЕК

Лига Европы
Обновлено
(1 голосов)

Так себе дебют

Голевая ошибка Валефа. Днепр-1 пропускает второй гол от АЕК

Скріншот з трансляції

UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" после получаса игры против АЕК из Ларнаки в Лиге Европы уступает уже 0:2.

  • Все самые яркие моменты матча Днепр-1 - АЕК Ларнака доступны в режиме Live в нашем Telegram

Второй результативный удар в ворота днепрян забил Хрвое Миличевич. На подачу с левого края неудачно вышел из ворот новый голкипер "Днепра-1" Валеф, не дотянувшийся до мяча.

Напомним, что это первый матч раунда плей-офф Лиги Европы. Через неделю на Кипре состоится второй поединок.

Следить за ходом событий во встрече "Дніпро-1" - АЕК вы можете в нашей текстовой трансляции здесь.

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В статье: АЕК (Ларнака) СК Днепр-1
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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
18.08.2022 в 22:41
Цена на наших футболистов 5млн по олок за каждого, уровень чемпионата унылый и игроков тоже,а они цены ломят
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alex.belogubko (одесса)
18.08.2022 в 22:34
Довбик и Цыгаков упали в цене и уже не куда не едут --после таких игр
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