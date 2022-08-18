Голевая ошибка Валефа. Днепр-1 пропускает второй гол от АЕК

"Днепр-1" после получаса игры против АЕК из Ларнаки в Лиге Европы уступает уже 0:2.

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Второй результативный удар в ворота днепрян забил Хрвое Миличевич. На подачу с левого края неудачно вышел из ворот новый голкипер "Днепра-1" Валеф, не дотянувшийся до мяча.

Напомним, что это первый матч раунда плей-офф Лиги Европы. Через неделю на Кипре состоится второй поединок.