Днепр-1 - АЕК 1:2. Минимальная надежда остается

Да какая там надежда, когда громов выбегает один на один с форой в несколько метров, а его защитник обгоняет как стоячего...Это не команда а стадо лузеров. Отмечу только аргентоса, хорош, все наши игроки полное дно, это тупо кто угодно только не футболисты