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Днепр-1 - АЕК 1:2. Минимальная надежда остается
Забитый гол в конце матча оставляет шансы команде Кучера
Фото: СК Днепр-1
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Лига Европы, плей-офф отбора. 1-й матч
18 августа, Кошице, "Кошицкая футболовая арена"
СК Днепр-1 - АЕК 1:2
Голы: Александр Сваток 90 - Омри Альтман 16, Александр Сваток 29 аг
СК Днепр-1: Макс Валеф, Владимир Адамюк, Эмилиано Пурита (Александр Назаренко 61), Эдуард Сарапий, Габриэль Бузанелло, Артем Довбик, Игорь Когут (Артём Громов 46), Доминго Бланко, Владимир Танчик, Александр Сваток, Александр Пихалёнок
АЕК: Иоаким Тумпас, Ойер Санхурхо, Луиш Густаву (Рафаил Мамас 86), Имад Фараж (Бруну Гама 66), Рафаэл Лопеш (Хосе Ромо 58), Роберто Росалес, Микель Гонсалес, Никос Энглезу (Исмаэль Касас 58), Адам Дьюрчо (Иван Тричковски 86), Омри Альтман, Хрвое Миличевич
Предупреждения: Эдуард Сарапий 63, 90+5 - Луиш Густаву 62
Удаление: Эдуард Сарапий 90+5
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