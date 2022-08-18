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Днепр-1 - АЕК 1:2. Минимальная надежда остается

Лига Европы
Обновлено
(3 голосов)

Забитый гол в конце матча оставляет шансы команде Кучера

Днепр-1 - АЕК 1:2. Минимальная надежда остается

Фото: СК Днепр-1

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет о матче ожидайте в ближайшее время

Лига Европы, плей-офф отбора. 1-й матч
18 августа, Кошице, "Кошицкая футболовая арена"
СК Днепр-1 - АЕК 1:2
Голы: Александр Сваток 90 - Омри Альтман 16, Александр Сваток 29 аг
СК Днепр-1: Макс Валеф, Владимир Адамюк, Эмилиано Пурита (Александр Назаренко 61), Эдуард Сарапий, Габриэль Бузанелло, Артем Довбик, Игорь Когут (Артём Громов 46), Доминго Бланко, Владимир Танчик, Александр Сваток, Александр Пихалёнок
АЕК: Иоаким Тумпас, Ойер Санхурхо, Луиш Густаву (Рафаил Мамас 86), Имад Фараж (Бруну Гама 66), Рафаэл Лопеш (Хосе Ромо 58), Роберто Росалес, Микель Гонсалес, Никос Энглезу (Исмаэль Касас 58), Адам Дьюрчо (Иван Тричковски 86), Омри Альтман, Хрвое Миличевич
Предупреждения: Эдуард Сарапий 63, 90+5 - Луиш Густаву 62
Удаление: Эдуард Сарапий 90+5

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В статье: АЕК (Ларнака) СК Днепр-1
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Комментарии (4)
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vlotko (Броди)
18.08.2022 в 23:11
Бездарна гра з новим тренером, дійсно тренером?
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0
-1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
18.08.2022 в 23:02
Другий тайм дав надію, що ще нічого не втрачено. Віримо. Бланко - красунчик!
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0
0
storm_ua (Николаев)
18.08.2022 в 22:59
Да какая там надежда, когда громов выбегает один на один с форой в несколько метров, а его защитник обгоняет как стоячего...Это не команда а стадо лузеров. Отмечу только аргентоса, хорош, все наши игроки полное дно, это тупо кто угодно только не футболисты
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0
-1
avatar
vismut (Запорожье)
18.08.2022 в 22:58
Партизану бы тоже проиграли
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0
0

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