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Днепр-1 впервые в истории забивает в еврокубках. Отличился Сваток

Лига Европы
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(1 голосов)

Кто, как не капитан

Днепр-1 впервые в истории забивает в еврокубках. Отличился Сваток

Скріншот з трансляції

UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" все же не покинул поле без гола в стартовом матче Лиги Европы против АЕК из Ларнаки. Навес с углового превратил в гол защитник днепрян Сваток: он замкнул подачу от флажка.

  • Все самые яркие моменты матча Днепр-1 - АЕК Ларнака доступны в режиме Live в нашем Telegram

Это первый гол в истории "Днепра-1" в еврокубках. Для команды Александра Кучера это также дебютная игра.

На 90-ю минуту счет во встрече 1:2 в пользу АЕК.

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В статье: АЕК (Ларнака) Александр Сваток СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
18.08.2022 в 22:57
все проигравают Ворскла-Заря -ДК-Днепр --остался ШД--наш уровень -играйте в УПЛ и не лезте в ЕК--позорники
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