Днепр-1 впервые в истории забивает в еврокубках. Отличился Сваток

"Днепр-1" все же не покинул поле без гола в стартовом матче Лиги Европы против АЕК из Ларнаки. Навес с углового превратил в гол защитник днепрян Сваток: он замкнул подачу от флажка.

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Это первый гол в истории "Днепра-1" в еврокубках. Для команды Александра Кучера это также дебютная игра.

На 90-ю минуту счет во встрече 1:2 в пользу АЕК.