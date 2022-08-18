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Днепр-1 впервые в истории забивает в еврокубках. Отличился Сваток
Кто, как не капитан
Скріншот з трансляції
"Днепр-1" все же не покинул поле без гола в стартовом матче Лиги Европы против АЕК из Ларнаки. Навес с углового превратил в гол защитник днепрян Сваток: он замкнул подачу от флажка.
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Это первый гол в истории "Днепра-1" в еврокубках. Для команды Александра Кучера это также дебютная игра.
На 90-ю минуту счет во встрече 1:2 в пользу АЕК.
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
18.08.2022 в 22:57
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