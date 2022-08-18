  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Сарапий заработал красную на 90+5 минуте матча против АЕК. Он пропустит вторую игру
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сарапий заработал красную на 90+5 минуте матча против АЕК. Он пропустит вторую игру

Лига Европы
Обновлено
(1 голосов)

Смазанный финал и так не лучшего матча от днепрян

Сарапий заработал красную на 90+5 минуте матча против АЕК. Он пропустит вторую игру

Скріншот з трансляції

UA-Футбол
Новина українською

Опорный полузащитник "Днепра-1" Эдуард Сарапий не поможет своей команде во втором поединке против АЕК в Лиге Европы.

  • Все самые яркие моменты матча Днепр-1 - АЕК Ларнака доступны в режиме Live в нашем Telegram

Футболист получил две желтые карточки в первой встрече команд и не доиграл игру. Что любопытно, оба предупреждения случились в последние полчаса матча.

Напомним, что матч "Днепр-1" – АЕК Ларнака завершился минимальной победой киприотов 2:1. Второй поединок состоится через неделю на поле соперника.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: АЕК (Ларнака) СК Днепр-1 Эдуард Сарапий
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде