Сарапий заработал красную на 90+5 минуте матча против АЕК. Он пропустит вторую игру

Опорный полузащитник "Днепра-1" Эдуард Сарапий не поможет своей команде во втором поединке против АЕК в Лиге Европы.

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Футболист получил две желтые карточки в первой встрече команд и не доиграл игру. Что любопытно, оба предупреждения случились в последние полчаса матча.