Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сарапий заработал красную на 90+5 минуте матча против АЕК. Он пропустит вторую игру
Смазанный финал и так не лучшего матча от днепрян
Скріншот з трансляції
Опорный полузащитник "Днепра-1" Эдуард Сарапий не поможет своей команде во втором поединке против АЕК в Лиге Европы.
- Все самые яркие моменты матча Днепр-1 - АЕК Ларнака доступны в режиме Live в нашем Telegram
Футболист получил две желтые карточки в первой встрече команд и не доиграл игру. Что любопытно, оба предупреждения случились в последние полчаса матча.
Напомним, что матч "Днепр-1" – АЕК Ларнака
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Довбик и четверо легионеров. Днепр-1 объявил стартовый состав на первый в истории еврокубковый матч
- Это космос. Известно, на что пошли 600 млн гривен, которые украинцы изначально собрали на Байрактары
- Журналист: Бущан попал в сферу интересов английского гранда
- Днепр-1 - АЕК Ларнака: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Европы
- Виталий Кличко разводится со своей женой после 26 лет брака
- Украинские бренды креативно намекают на возвращение в Крым. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти