Днепр-1 – первая украинская команда, проигравшая в еврокубках киприотам

"Днепр-1" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы уступил кипрскому АЭКу из Ларнаки 1:2. Это был дебют команды на международной арене.

В то же время, это был пятый матч украинских представителей против представителей Кипра в еврокубках. И первое поражение. Ранее было проведено четыре поединка, в которых украинские команды одержали две победы и две ничьи. "Шахтер" играл с АПОЭЛом, "Металлист" – с "Омонией".

Добавим также, что это первая неделя текущего еврокубового сезона, в которой Украина осталась без очков в Таблице коэффициентов. Больше о нашей борьбе за рейтинги, посев, корзины, потенциальных соперниках украинских команд – в телеграмм-канале >>>