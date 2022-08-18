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Днепр-1 – первая украинская команда, проигравшая в еврокубках киприотам

Лига Европы
(1 голосов)

Раньше было четыре матча – две победы и две ничьи

Днепр-1 – первая украинская команда, проигравшая в еврокубках киприотам

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы уступил кипрскому АЭКу из Ларнаки 1:2. Это был дебют команды на международной арене.

В то же время, это был пятый матч украинских представителей против представителей Кипра в еврокубках. И первое поражение. Ранее было проведено четыре поединка, в которых украинские команды одержали две победы и две ничьи. "Шахтер" играл с АПОЭЛом, "Металлист" – с "Омонией".

Добавим также, что это первая неделя текущего еврокубового сезона, в которой Украина осталась без очков в Таблице коэффициентов. Больше о нашей борьбе за рейтинги, посев, корзины, потенциальных соперниках украинских команд – в телеграмм-канале >>>

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В статье: Таблица коэффициентов
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Источник:
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Комментарии (2)
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sidor3 (Киев)
18.08.2022 в 23:44
кипр это еще хорошо. скоро будем проигрывать всем карликовым странам.
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Yarik-11 ( Кропивницкий)
18.08.2022 в 23:33
Ага давайте поздравим. Хотя без тренера команда во втором тайме хоть что то показала.
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