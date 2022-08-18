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Днепр-1 – первая украинская команда, проигравшая в еврокубках киприотам
Раньше было четыре матча – две победы и две ничьи
Фото: СК Днепр-1
"Днепр-1" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы уступил кипрскому АЭКу из Ларнаки 1:2. Это был дебют команды на международной арене.
В то же время, это был пятый матч украинских представителей против представителей Кипра в еврокубках. И первое поражение. Ранее было проведено четыре поединка, в которых украинские команды одержали две победы и две ничьи. "Шахтер" играл с АПОЭЛом, "Металлист" – с "Омонией".
Добавим также, что это первая неделя текущего еврокубового сезона, в которой Украина осталась без очков в Таблице коэффициентов. Больше о нашей борьбе за рейтинги, посев, корзины, потенциальных соперниках украинских команд – в телеграмм-канале >>>
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