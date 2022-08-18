Трудная премьера. Видео голов и обзор матча Днепр-1 - АЕК 1:2

"Днепр-1" не справился с эмоциями от дебюта в еврокубках. Команда Александра Кучера полностью провалила первый тайм и смогла найти себя только после перерыва. Поражение в один мяч оставляет надежду на вторую встречу, которая состоится через неделю. Однако теперь уже придется отыгрываться на поле соперника, что сделать очень непросто.

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Лига Европы, плей-офф отбора. 1-й матч

18 августа, Кошице, "Кошицкая футболовая арена"

СК Днепр-1 – АЕК 1:2

Голы: Александр Сваток 90 – Омри Альтман 16, Александр Сваток 29 аг