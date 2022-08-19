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Довбик: Переход в Серию А? Заинтересованность есть, но сейчас я нахожусь в Днепре-1

Лига Европы
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Без Артема днепрянам будет тяжеловато

Довбик: Переход в Серию А? Заинтересованность есть, но сейчас я нахожусь в Днепре-1

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик дал свой комментарий после вчерашнего матч против "АЕКа", а также прокомментировал слухи о своем будущем.

"Считаю, что счет не по игре, ведь мы создали много моментов во втором тайме, и имели возможность победить за счет характера. Первый тайм был не очень удачным в нашем исполнении, но хорошо, что смогли во втором тайме изменить ситуацию. Было важно выйти на второй тайм агрессивно. Если бы мы забили быстрый гол, может быть, была бы совсем другая игра.

Команда соскучилась по таким матчам. Наверное, сначала была какая-то нервозность в действиях, потому что длительное время не было официальных матчей. Атмосфера супер! Здесь отличный компактный стадион. Все было топ!

Переход в Серию А? Интерес есть, но сейчас я нахожусь в "Днепре-1" и готовлюсь ко второй игре", - заявил Довбик.

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В статье: Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
СК Днепр-1

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