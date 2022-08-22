Стала известна бригада арбитров на ответный матч АЕК - Днепр-1

Определилась бригада арбитров, которая будет работать на ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы между кипрским "АЕКом" и СК "Днепр-1".

Все судьи представляют Италию. Главный арбитр – Давиде Масса. Ассистентами рефери будут Филиппо Мели и Стефано Алассио. Четвертый арбитр назначен Розарио Абиссо.

Матч состоится 25 августа в Ларнаке. Начало встречи в 19:00.

Напомним, что первая встреча завершилась победой кипрского клуба со счетом 2:1.