Динамо сыграет в группе Лиги Европы

Киевское "Динамо" проиграло свой второй матч в квалификации ЛЧ против "Бенфики".

После домашнего поражения 0:2 киевляне н а выезде уступили 0: 3 и с общим счетом 0:5 вылетели из турнира.

Тем не менее, "Динамо" обеспечило себе место в группе Лиги Европы.

Ну и отметим, что жеребьевка группового этапа Лиги Европы-2022/23 состоится в пятницу, 26 августа