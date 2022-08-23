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Динамо сыграет в группе Лиги Европы
Несмотря на поражение от Бенфики
Фото: ФК Динамо Киев
Киевское "Динамо" проиграло свой второй матч в квалификации ЛЧ против "Бенфики".
После домашнего поражения 0:2 киевляне н
Тем не менее, "Динамо" обеспечило себе место в группе Лиги Европы.
Ну и отметим, что жеребьевка группового этапа Лиги Европы-2022/23 состоится в пятницу, 26 августа
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Комментарии (5)
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kiwa83 (черкаси)
24.08.2022 в 00:21
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Yarik-11 ( Кропивницкий)
24.08.2022 в 00:18
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alex.belogubko (одесса)
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Yarik-11 ( Кропивницкий)
24.08.2022 в 00:18
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Spokoyno (Київ)
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