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Динамо сыграет в группе Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Несмотря на поражение от Бенфики

Динамо сыграет в группе Лиги Европы

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Киевское "Динамо" проиграло свой второй матч в квалификации ЛЧ против "Бенфики".

После домашнего поражения 0:2 киевляне на выезде уступили 0:3 и с общим счетом 0:5 вылетели из турнира.

Тем не менее, "Динамо" обеспечило себе место в группе Лиги Европы.

Ну и отметим, что жеребьевка группового этапа Лиги Европы-2022/23 состоится в пятницу, 26 августа

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В статье: Динамо (Киев)
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Комментарии (5)
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kiwa83 (черкаси)
24.08.2022 в 00:21
Я так розумію домашні матчі Динамо у ЛЄ будуть йти по 2+2?) Суркіс казав що права ж належать клубу? Чи там так ніззя?
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+1
0
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Yarik-11 ( Кропивницкий)
24.08.2022 в 00:18
Ждал большего. Вообще очень слабо
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0
0
alex.belogubko (одесса)
24.08.2022 в 00:01
ДК и в ЛЕ не чего не добьётся--играйте в УПЛ И НЕ ЛЕЗТЕ В ЕК
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0
-2
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Yarik-11 ( Кропивницкий)
24.08.2022 в 00:18
Ок завтра официально откажемся от участия в ЛЕ.
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+1
0
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Spokoyno (Київ)
24.08.2022 в 00:27
ЧО заявим... АБ головним гравцем зробимо!
0
0

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