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АЕК - Днепр-1: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Европы
Шансы на камбэк имеются
Фото: СК Днепр-1
Неделю назад "Днепр-1" дебютировал в еврокубках, не сумев одолеть кипрский "АЕК" в первой игре квалификации. Коллектив Кучера по делу "горел" 0:2 к перерыву, однако после сумел собраться и забить один мяч в самой концовке. 1:2 перед выездной встречей - не худший из возможных результатов. Да, днепрян не назвать фаворитом, но и говорить, что шансов нет тоже не надо.
Интересно также то, что уже на выходных "Днепр-1" будет стартовать в УПЛ, причем сразу матчем против киевского "Динамо". Хватит ли у команды запала на два важных поединка или чем-то придется жертвовать? Пока вопрос остается открытым.
Смотрите матч плей-офф отбора Лиги Европы в четверг, 25-го августа. Начало игры в 19:00. В Украине матч показывает телеканал "2+2".
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "АЕК" - "Днепр-1" на
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