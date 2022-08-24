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АЕК - Днепр-1: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Европы

Лига Европы
(2 голосов)

Шансы на камбэк имеются

АЕК - Днепр-1: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Европы

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

Неделю назад "Днепр-1" дебютировал в еврокубках, не сумев одолеть кипрский "АЕК" в первой игре квалификации. Коллектив Кучера по делу "горел" 0:2 к перерыву, однако после сумел собраться и забить один мяч в самой концовке. 1:2 перед выездной встречей - не худший из возможных результатов. Да, днепрян не назвать фаворитом, но и говорить, что шансов нет тоже не надо.

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Интересно также то, что уже на выходных "Днепр-1" будет стартовать в УПЛ, причем сразу матчем против киевского "Динамо". Хватит ли у команды запала на два важных поединка или чем-то придется жертвовать? Пока вопрос остается открытым.

Смотрите матч плей-офф отбора Лиги Европы в четверг, 25-го августа. Начало игры в 19:00. В Украине матч показывает телеканал "2+2".

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Трансляція матчу АЕК - Дніпро-1
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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "АЕК" - "Днепр-1" на UA-Футбол>>

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В статье: АЕК (Ларнака) СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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dmtroyan (Полтава)
24.08.2022 в 13:08
2+2 показує прямі трансляції на Мегого, але потім цей контнт пропадає і повтор неможливий. Фігня, а не показ, так же і з Сетантой, тільки прямий показ, повтор не фуциклірує.
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