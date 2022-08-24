АЕК - Днепр-1: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Европы

Неделю назад "Днепр-1" дебютировал в еврокубках, не сумев одолеть кипрский "АЕК" в первой игре квалификации. Коллектив Кучера по делу "горел" 0:2 к перерыву, однако после сумел собраться и забить один мяч в самой концовке. 1:2 перед выездной встречей - не худший из возможных результатов. Да, днепрян не назвать фаворитом, но и говорить, что шансов нет тоже не надо.

Интересно также то, что уже на выходных "Днепр-1" будет стартовать в УПЛ, причем сразу матчем против киевского "Динамо". Хватит ли у команды запала на два важных поединка или чем-то придется жертвовать? Пока вопрос остается открытым.

Смотрите матч плей-офф отбора Лиги Европы в четверг, 25-го августа. Начало игры в 19:00. В Украине матч показывает телеканал "2+2".

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