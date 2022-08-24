  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Лига Европы. Потенциальные соперники для Динамо и все еще живые надежды Днепра-1
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига Европы. Потенциальные соперники для Динамо и все еще живые надежды Днепра-1

Лига Европы
(1 голосов)

Анонс ответных матчей раунда плей-офф квалификации

Лига Европы. Потенциальные соперники для Динамо и все еще живые надежды Днепра-1

Фото - Ігор Семйон, UA-Футбол

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Раунд плей-офф квалификации Лиги Европы – это двадцать команд, разделенных на десять игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух игр выходят в групповой раунд Лиги Европы, проигравшие опускаются в группу Лиги конференций.

Первые матчи стадии состоялись неделю назад. Базовая дата ответных матчей – 25-е августа.

Об этом уже приходится говорить как факт – "Динамо" сыграет в группе Лиги Европы. Поэтому каждая игровая пара раунда плей-офф – это будущий потенциальный соперник киевлян. Команда Луческу все еще борется за первую корзину (может оказаться и во второй), но эта борьба зависит от результатов последних матчей квалификации Лиги чемпионов.

В плане коэффициентов в Лиге Европы для Украины интересны матчи с участием представителей трех стран – Швейцарии, Дании, Греции.

25.08.2022

  • "Силькеборг" (Дания) 19:30 ХИК (Финляндия) (первый матч – 0:1);
  • "Олимпиакос" (Греция) 22:00 Аполлон (Кипр) (первый матч – 1:1);
  • "Гарт" (Шотландия) 22:00 "Цюрих" (Швейцария) (первый матч – 1:2).

Отдельно отмечаем матч с участием "Днепра-1", борющегося за группу Лиги Европы с гарантированным минимумом в виде группы Лиги конференций:

  • АЭК (Ларнака, Кипр) 19:00 "Днепр-1" (Украина) (первый матч – 2:1).

В Лиге Европы днепряне гарантированно будут в четвертой корзине, а вот в Лиге конференций есть шанс на третью. Уже три команды с более низким рейтингом прошли в группу, а для третьей корзины "Днепра-1" таких должно пройти минимум восемь. Посодействовать повышению украинского представителя могут две пары из раунда плей-офф Лиги Европы. Одна из них – указана выше ("Силькеборг" - ХИК). Выгоден вылет в Лигу конференций "Силькеборга". Другая пара – "Шериф" - "Пюник". Там нужен вылет армянского представителя.

  • "Шериф" (Молдова) 20:00 "Пюник" (Армения) (первый матч – 0:0).

Остальные матчи:

  • "Жальгирис" (Литва) 19:00 "Лудогорец" (Болгария) (первый матч – 0:1);
  • "Омония" (Кипр) 20:00 "Гент" (Бельгия) (первый матч – 2:0);
  • "Фенербахче" (Турция) 20:00 "Аустрия" (Австрия) (первый матч – 2:0);
  • "Сивасспор" (Турция) 20:00 "Мальме" (Швеция) (первый матч – 1:3);
  • "Шэмрок Роверс" (Ирландия) 22:00 "Ференцварош" (Венгрия) (первый матч – 0:4).

Читайте такжеТаблица коэффициентов, корзины и потенциальные соперники Динамо, Шахтера, Днепра-1 - в телеграм-канале >>>

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига Европы Раунд плей-офф
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде