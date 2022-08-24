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Лига Европы. Потенциальные соперники для Динамо и все еще живые надежды Днепра-1
Анонс ответных матчей раунда плей-офф квалификации
Фото - Ігор Семйон, UA-Футбол
Раунд плей-офф квалификации Лиги Европы – это двадцать команд, разделенных на десять игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух игр выходят в групповой раунд Лиги Европы, проигравшие опускаются в группу Лиги конференций.
Первые матчи стадии состоялись неделю назад. Базовая дата ответных матчей – 25-е августа.
Об этом уже приходится говорить как факт – "Динамо" сыграет в группе Лиги Европы. Поэтому каждая игровая пара раунда плей-офф – это будущий потенциальный соперник киевлян. Команда Луческу все еще борется за первую корзину (может оказаться и во второй), но эта борьба зависит от результатов последних матчей квалификации Лиги чемпионов.
В плане коэффициентов в Лиге Европы для Украины интересны матчи с участием представителей трех стран – Швейцарии, Дании, Греции.
25.08.2022
- "Силькеборг" (Дания) 19:30 ХИК (Финляндия) (первый матч – 0:1);
- "Олимпиакос" (Греция) 22:00 Аполлон (Кипр) (первый матч – 1:1);
- "Гарт" (Шотландия) 22:00 "Цюрих" (Швейцария) (первый матч – 1:2).
Отдельно отмечаем матч с участием "Днепра-1", борющегося за группу Лиги Европы с гарантированным минимумом в виде группы Лиги конференций:
- АЭК (Ларнака, Кипр) 19:00 "Днепр-1" (Украина) (первый матч – 2:1).
В Лиге Европы днепряне гарантированно будут в четвертой корзине, а вот в Лиге конференций есть шанс на третью. Уже три команды с более низким рейтингом прошли в группу, а для третьей корзины "Днепра-1" таких должно пройти минимум восемь. Посодействовать повышению украинского представителя могут две пары из раунда плей-офф Лиги Европы. Одна из них – указана выше ("Силькеборг" - ХИК). Выгоден вылет в Лигу конференций "Силькеборга". Другая пара – "Шериф" - "Пюник". Там нужен вылет армянского представителя.
- "Шериф" (Молдова) 20:00 "Пюник" (Армения) (первый матч – 0:0).
- "Жальгирис" (Литва) 19:00 "Лудогорец" (Болгария) (первый матч – 0:1);
- "Омония" (Кипр) 20:00 "Гент" (Бельгия) (первый матч – 2:0);
- "Фенербахче" (Турция) 20:00 "Аустрия" (Австрия) (первый матч – 2:0);
- "Сивасспор" (Турция) 20:00 "Мальме" (Швеция) (первый матч – 1:3);
- "Шэмрок Роверс" (Ирландия) 22:00 "Ференцварош" (Венгрия) (первый матч – 0:4).
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