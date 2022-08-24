Днепр-1 отправился на ответный матч против АЕКа. В заявке 20 игроков

Сегодня, 24 августа, "Днепр-1"отправился на двойной выезд. В ближайшие дни днепряне проведут ответный матч Лиги Европы на Кипре против "АЕКа", а затем – поединок чемпионата Украины с "Динамо" во Львове, сообщает пресс-служба украинского клуба.

В составе делегации - 20 футболистов:

Вратари: Владислав Рыбак, Яков Кинарейкин, Валерий Юрчук, Макс Валеф;

Владислав Рыбак, Яков Кинарейкин, Валерий Юрчук, Макс Валеф; Защитники: Никита Кононов, Владимир Адамюк, Габриэл Бузанелло, Сергей Логинов, Александр Сваток;

Никита Кононов, Владимир Адамюк, Габриэл Бузанелло, Сергей Логинов, Александр Сваток; Полузащитники : Эдуард Сарапий, Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк, Руслан Бабенко, Валентин Рубчинский, Доминго Бланко, Игорь Когут, Александр Назаренко, Владимир Танчик;

: Эдуард Сарапий, Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк, Руслан Бабенко, Валентин Рубчинский, Доминго Бланко, Игорь Когут, Александр Назаренко, Владимир Танчик; Нападающие: Артем Довбик, Артем Громов.

После травмы вернулся в общую группу Алексея Гуцуляка, у которого есть шанс попасть в заявку. В то же время, из-за повреждений остались на лечение в Кошице Эмилиано Пурита, Валерий Лучкевич и Сергей Горбунов. Из-за дисквалификации на Кипре не сыграет Эдуард Сарапий, который был удален ​​в первой встрече.

Напомним, ответный матч Лиги Европы "АЕК" - "Днепр-1" состоится в четверг, 25 августа, в 19:00.