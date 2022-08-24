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Днепр-1 отправился на ответный матч против АЕКа. В заявке 20 игроков
Поединок Лиги Европы состоится в четверг, 25 августа
Фото: СК Днепр-1
Сегодня, 24 августа, "Днепр-1"отправился на двойной выезд. В ближайшие дни днепряне проведут ответный матч Лиги Европы на Кипре против "АЕКа", а затем – поединок чемпионата Украины с "Динамо" во Львове, сообщает пресс-служба украинского клуба.
В составе делегации - 20 футболистов:
- Вратари: Владислав Рыбак, Яков Кинарейкин, Валерий Юрчук, Макс Валеф;
- Защитники: Никита Кононов, Владимир Адамюк, Габриэл Бузанелло, Сергей Логинов, Александр Сваток;
- Полузащитники: Эдуард Сарапий, Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк, Руслан Бабенко, Валентин Рубчинский, Доминго Бланко, Игорь Когут, Александр Назаренко, Владимир Танчик;
- Нападающие: Артем Довбик, Артем Громов.
После травмы вернулся в общую группу Алексея Гуцуляка, у которого есть шанс попасть в заявку. В то же время, из-за повреждений остались на лечение в Кошице Эмилиано Пурита, Валерий Лучкевич и Сергей Горбунов. Из-за дисквалификации на Кипре не сыграет Эдуард Сарапий, который был удален в первой встрече.
Напомним, ответный матч Лиги Европы "АЕК" - "Днепр-1" состоится в четверг, 25 августа, в 19:00.
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