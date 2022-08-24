Кучер: Если мы хотим в группу ЛЕ - завтра обязательно должны побеждать

Главный тренер СК "Днепр-1" Александр Кучер на предматчевой пресс-конференции против кипрского АЕКа в квалификации ЛЕ ответил на вопросы местных журналистов. Напомним, что в первом матче АЕК выиграл со счетом 2:1.

- Что можете сказать о своем сопернике, возможно выделить кого-нибудь из игроков?

- АЕК – это очень опытная команда, которая много выступает в еврокубках. В команде много легионеров, опытный испанский тренер, поработавший в разных странах. Многие игроки, поигравшие в Примере, в середине поля качественные футболисты, и, конечно, Альтман – сильный исполнитель.

- Будет ли проблемой для вашей команды необычные погодные условия, ведь здесь очень жаркая и повышенная влажность? И какие у вас предчувствия перед завтрашним матчем?

- Конечно, если мы хотим в групповой раунд Лиги Европы, то завтра обязательно должны побеждать. Но ведь мы понимаем, что нам завтра будет очень тяжело, поскольку я знаю, какие болельщики у АЕКа и они будут придавать команде дополнительные усилия, и играть еще лучше в своих родных стенах. Мы будем готовиться к этому.

- Кто из ваших игроков завтра не сможет сыграть?

– Из-за травм с нами не прилетели оставшиеся работать в Кошице Лучкевич, Пурита и Горбунов. Они будут готовиться к следующим матчам. Ну и конечно из-за красной карты в первом матче нам не поможет Сарапий.

– Какие ваши ощущения после начала официальных матчей, ведь в стране идет война?

- Очень приятные чувства, ведь начались официальные игры, а мы соскучились по этим эмоциям, по болельщикам, ведь у нас больше, чем полгода не было официальных матчей. Если быть точным, то больше восьми месяцев мы не играли в футбол, потому сейчас от всего ощущения очень положительные.