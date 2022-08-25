Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо попало в первую корзину Лиги Европы
Это значит, что в группе не будет ни одного соперника с более высоким рейтингом
Фото: ФК Динамо Киев
Киевское "Динамо" вылетело от "Бенфики" из раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Команда опустилась в Лигу Европы, где ждет своих соперников по групповому раунду.
После остальных матчей квалификации Лиги чемпионов определилось, что "Динамо" будет в первой корзине Лиги Европы. Это означает, что в группе киевляне сыграют против трех команд, у которых будет более низкий личный рейтинг.
Полностью список потенциальных соперников "Динамо" еще не сформирован. Известно только, с кем киевляне точно не сыграют в группе Лиги Европы (с командами, которые также попали в первую корзину):
МЮ (Англия), "Арсенал" (Англия), "Рома" (Италия), "Лацио" (Италия), "Брага" (Португалия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Олимпиакос" (Греция)/"Фейеноорд" (Нидерланды) (определяется).
Жеребьевка группового раунда Лиги Европы состоится 26-го августа.
Потенциальные соперники "Динамо" и других украинских команд, корзины, посев и рейтинг – в телеграмм-канале >>>
Популярное сейчас
- Рух - Металлист 1:2. Более четырех часов на один футбольный матч
- Дрожащим голосом. 26 февраля глава Минобороны беларуси звонил Резникову с предложением о капитуляции
- Вслед за Зарей. Рух не допустил Setanta на матч с Металлистом
- АЕК - Днепр-1: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Европы
- Жена Малиновского заявила, что они с Русланом купили дом в Бергамо
- Зеленский в Киеве встретился с Андреем Шевченко и известным голливудским актером. ФОТО