Динамо попало в первую корзину Лиги Европы

Киевское "Динамо" вылетело от "Бенфики" из раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Команда опустилась в Лигу Европы, где ждет своих соперников по групповому раунду.

После остальных матчей квалификации Лиги чемпионов определилось, что "Динамо" будет в первой корзине Лиги Европы. Это означает, что в группе киевляне сыграют против трех команд, у которых будет более низкий личный рейтинг.

Полностью список потенциальных соперников "Динамо" еще не сформирован. Известно только, с кем киевляне точно не сыграют в группе Лиги Европы (с командами, которые также попали в первую корзину):

МЮ (Англия), "Арсенал" (Англия), "Рома" (Италия), "Лацио" (Италия), "Брага" (Португалия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Олимпиакос" (Греция)/"Фейеноорд" (Нидерланды) (определяется).

Жеребьевка группового раунда Лиги Европы состоится 26-го августа.