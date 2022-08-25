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Динамо попало в первую корзину Лиги Европы

Лига Европы
Обновлено
(1 голосов)

Это значит, что в группе не будет ни одного соперника с более высоким рейтингом

Динамо попало в первую корзину Лиги Европы

Фото: ФК Динамо Киев

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" вылетело от "Бенфики" из раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Команда опустилась в Лигу Европы, где ждет своих соперников по групповому раунду.

После остальных матчей квалификации Лиги чемпионов определилось, что "Динамо" будет в первой корзине Лиги Европы. Это означает, что в группе киевляне сыграют против трех команд, у которых будет более низкий личный рейтинг.

Полностью список потенциальных соперников "Динамо" еще не сформирован. Известно только, с кем киевляне точно не сыграют в группе Лиги Европы (с командами, которые также попали в первую корзину):

МЮ (Англия), "Арсенал" (Англия), "Рома" (Италия), "Лацио" (Италия), "Брага" (Португалия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Олимпиакос" (Греция)/"Фейеноорд" (Нидерланды) (определяется).

Жеребьевка группового раунда Лиги Европы состоится 26-го августа.

Потенциальные соперники "Динамо" и других украинских команд, корзины, посев и рейтинг – в телеграмм-канале >>>

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В статье: Лига Европы Динамо (Киев) Групповой этап
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Комментарии (2)
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sametoy10 (Київ-Світловодськ)
25.08.2022 в 00:45
В першому кошику ніяк не ПСВ (рейтинг 33,000)Або, Фейєноорд (40,000) або, якщо виграє завтра, Олімпіакос (41,000)
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Мурзік Васильович (Київ)
25.08.2022 в 00:27
Цікаво, яким макаром црвєна звєзда в 1 кошику?
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