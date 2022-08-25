Пихаленок: Должны быть готовы к тому, что АЕК сыграет первым номером

Полузащитник "Днепра-1" Александр Пихаленок поделился ожиданиями от ответного матча с кипрским "АЕКом" в плей-офф раунде квалификации Лиги Европы. Напомним, первая встреча завершилась поражением днепрян со счетом 1:2.

"У "АЕКа" очень хорошая, сбалансированная и опытная команда, больше играющая вторым номером. Но дома "АЕК" может играть и первым номером, поэтому мы к этому должны быть готовы. Мы подробно разобрали первую игру. Что касается игроков, то могу выделить Альтмана, хотя вообще у "АЕКа" много хороших футболистов.

Жаркая погода? Она не должна помешать нам, мы ведь и сами уже к такой привыкли. Мы много матчей провели на сборах в жаркую погоду. Ну, а что касается предчувствия, то у всей команды оно одно — все мы хотим в группу Лиги Европы", — сказал Пихаленок на предматчевой пресс-конференции.