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Днепр-1 определился с формой на ответный матч против АЕКа
Днепряне сыграют в домашнем комплекте
Фото: СК Днепр-1
В четверг, 25 августа состоится ответный матч между "Днепром-1" и кипрским "АЕКом" в рамках плей-офф раунда Лиги Европы. Были утверждены цвета форм, в которых команды выйдут на поле.
Днепряне сыграют в синем комплекте, а киприоты в желто-зеленых цветах. Голкипер выйдет в белой футболке, а его коллега из Ларнаки в голубой.
Встреча пройдет в Ларнаке на стадионе "АЕК Арена". Начало матча - в 19:00. Напомним, что первая игра завершилась поражением украинской команды со счетом 1:2.
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