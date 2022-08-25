Днепр-1 определился с формой на ответный матч против АЕКа

В четверг, 25 августа состоится ответный матч между "Днепром-1" и кипрским "АЕКом" в рамках плей-офф раунда Лиги Европы. Были утверждены цвета форм, в которых команды выйдут на поле.

Днепряне сыграют в синем комплекте, а киприоты в желто-зеленых цветах. Голкипер выйдет в белой футболке, а его коллега из Ларнаки в голубой.

Встреча пройдет в Ларнаке на стадионе "АЕК Арена". Начало матча - в 19:00. Напомним, что первая игра завершилась поражением украинской команды со счетом 1:2.