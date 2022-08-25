  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. АЕК Ларнака - Днепр-1: смотреть онлайн, видеотрансляция
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АЕК Ларнака - Днепр-1: смотреть онлайн, видеотрансляция

Лига Европы
(1 голосов)

У днепрян непростая задача

АЕК Ларнака - Днепр-1: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

В своем еврокубковом дебюту "Днепр-1" был обыгран кипрским "АЕКом" со счетом 2:1, что серьезно уменьшает шансы команды побороться за группу Лиги Европы. Для выполнения задачи, Кучеру нужно было исправить ряд проблем и правильно настроить подопечных на выездную битву. Удалось ли еще молодому наставнику это сделать? Узнаем уже сегодня.

  • Все самые яркие моменты матча АЭК Ларнака – Днепр-1 доступны в режиме Live в нашем Telegram

"АЕК" 19:00 "Днепр-1"

Лига Европы, плей-офф отбора. 2-й матч
25 августа, Ларнака, "АЕК арена"

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: АЕК (Ларнака) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде