АЕК Ларнака - Днепр-1: смотреть онлайн, видеотрансляция

В своем еврокубковом дебюту "Днепр-1" был обыгран кипрским "АЕКом" со счетом 2:1, что серьезно уменьшает шансы команды побороться за группу Лиги Европы. Для выполнения задачи, Кучеру нужно было исправить ряд проблем и правильно настроить подопечных на выездную битву. Удалось ли еще молодому наставнику это сделать? Узнаем уже сегодня.

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"АЕК" 19:00 "Днепр-1"

Лига Европы, плей-офф отбора. 2-й матч

25 августа, Ларнака, "АЕК арена"