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АЕК Ларнака - Днепр-1: смотреть онлайн, видеотрансляция
У днепрян непростая задача
Фото: СК Днепр-1
В своем еврокубковом дебюту "Днепр-1" был обыгран кипрским "АЕКом" со счетом 2:1, что серьезно уменьшает шансы команды побороться за группу Лиги Европы. Для выполнения задачи, Кучеру нужно было исправить ряд проблем и правильно настроить подопечных на выездную битву. Удалось ли еще молодому наставнику это сделать? Узнаем уже сегодня.
- Все самые яркие моменты матча АЭК Ларнака – Днепр-1 доступны в режиме Live в нашем Telegram
"АЕК" 19:00 "Днепр-1"
Лига Европы, плей-офф отбора. 2-й матч
25 августа, Ларнака, "АЕК арена"
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