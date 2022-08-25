Настоящая эпидемия травм. У Днепра-1 на предматчевой разминке повредился Адамюк

" Днепр-1 " проводит ответный поединок квалификации Лиги Европы против кипрского АЕКа. В пером матче днепряне проиграли 1:2.

Не обошлось без проблем и в ответном матче.

На предматчевой разминке получил повреждение Адамюк, который должен был выйти в основе. В итоге, вместо него на поединок вышел Громов.

Напомним, что сейчас у "Днепра-1" сейчас настоящая эпидемия травм – также ранее вылетели Пурита, Лучкевич и Горбунов.