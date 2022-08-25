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Настоящая эпидемия травм. У Днепра-1 на предматчевой разминке повредился Адамюк
Стартовый состав на матч с АЕКом пришлось менять
фото - СК Дніпро-1
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Не обошлось без проблем и в ответном матче.
На предматчевой разминке получил повреждение Адамюк, который должен был выйти в основе. В итоге, вместо него на поединок вышел Громов.
Напомним, что сейчас у "Днепра-1" сейчас настоящая эпидемия травм – также ранее вылетели Пурита, Лучкевич и Горбунов.
Ну и отметим, что UA-Футбол ведет
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