  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Настоящая эпидемия травм. У Днепра-1 на предматчевой разминке повредился Адамюк
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Настоящая эпидемия травм. У Днепра-1 на предматчевой разминке повредился Адамюк

Лига Европы
(1 голосов)

Стартовый состав на матч с АЕКом пришлось менять

Настоящая эпидемия травм. У Днепра-1 на предматчевой разминке повредился Адамюк

фото - СК Дніпро-1

Новина українською

"Днепр-1" проводит ответный поединок квалификации Лиги Европы против кипрского АЕКа. В пером матче днепряне проиграли 1:2.

Не обошлось без проблем и в ответном матче.

На предматчевой разминке получил повреждение Адамюк, который должен был выйти в основе. В итоге, вместо него на поединок вышел Громов.

Напомним, что сейчас у "Днепра-1" сейчас настоящая эпидемия травм – также ранее вылетели Пурита, Лучкевич и Горбунов.

Ну и отметим, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн данного матча.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
жека-киев (биг виладж)
25.08.2022 в 19:54
Команда, тупо не готова. Бий-біжи. А гравці не погані. За кіпріотів точно не гірші.Кучер, це втрачений час для команди.Потрібен тренер.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде