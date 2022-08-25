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АЕК Ларнака – Днепр-1. 1:0. Рикошет помог киприотам забить
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Фото - АЕК (Ларнака) / автор невідомий
"АЕК" Ларнака открывает счет в отчетном матче плей-офф квалификации Лиги Европы против "Днепра-1". Адама Дьюрчо реализует момент.
21' Адам Дьюрчо – 1:0.
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Комментарии (15)
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storm_ua (Николаев)
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storm_ua (Николаев)
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Smooth da Hustler (Львів)
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sidor3 (Киев)
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Скажений Заєць (Вінниця)
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sasha_lv (Львів)
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