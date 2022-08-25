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АЕК Ларнака – Днепр-1. 1:0. Рикошет помог киприотам забить

Лига Европы
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(1 голосов)

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АЕК Ларнака – Днепр-1. 1:0. Рикошет помог киприотам забить

Фото - АЕК (Ларнака) / автор невідомий

Новина українською

"АЕК" Ларнака открывает счет в отчетном матче плей-офф квалификации Лиги Европы против "Днепра-1". Адама Дьюрчо реализует момент.

21' Адам Дьюрчо – 1:0.

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В статье: АЕК (Ларнака) СК Днепр-1
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Комментарии (15)
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storm_ua (Николаев)
25.08.2022 в 20:37
Это просто позор, это не футбол и не футболисты.....такое нельзя людям показывать.
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0
0
storm_ua (Николаев)
25.08.2022 в 20:06
Любая команда в Европе для нас как реал мадрид....у нас самые слабые команды
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+1
0
MaximSK (Киев)
25.08.2022 в 20:09
Посмотри состав Аека, там играют 10 легионеров, и они более сыграны чем наша команда и они более подготовленны. Проиграть им незазорно, просто хотелось бы достойно проиграть хотя бы, но не получается пока.
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0
0
sidor3 (Киев)
25.08.2022 в 20:43
А в ДНЕПРЕ Довбик. стоит всей команды Аека. а еще ГРОМОВ. Нули.
0
0
Smooth da Hustler (Львів)
25.08.2022 в 20:01
Не зіграні, В нападі щось пробують, захист з часом щось можна налагодити.А от голкіпер з бразилії це якийсь сюр.
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0
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
25.08.2022 в 19:56
Коли нема ні майстерності ні бажання,то ніц не буде.Так шайка блатних.
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0
0
sidor3 (Киев)
25.08.2022 в 19:55
Главный аферист в этом деле КРАСНИКОВ. Я понимаю Березу сегодня война он другой человек. Ну как можно доверить клуб проходимцам. Это не понимаю.
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0
0
Скажений Заєць (Вінниця)
25.08.2022 в 19:52
Вже 0-2.Як казав один дядько такий фут. нам не потрібен.
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+2
0
MaximSK (Киев)
25.08.2022 в 19:51
Полный провал Днепра в первом тайме, и защита, и вратарь очень слабы и уязвимы, в атаке пытаются через Добвика постоянно играть и много неподготовленных дальних ударов, команда очень сырая для ЛЕ, надеюсь к Лиге Конференции команда будет смотреться более готовой.
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+1
0
Скажений Заєць (Вінниця)
25.08.2022 в 19:54
Мабуть свої воротарі до такої гри не дотягують.
Ответить
0
0
MaximSK (Киев)
25.08.2022 в 20:04
Уровень этого вратаря Первая лига Украины, в ЧУ есть много вратарей которые бы лучше и увереннее смотрелись.
0
0
sasha_lv (Львів)
25.08.2022 в 19:50
Просто пєсдєтс,воротар - клоун,Кучер в шахтьйор.....
Ответить
+2
0
Kristo (Львов)
25.08.2022 в 19:47
Уже и Кипр нас возит... Дожили
Ответить
0
0
storm_ua (Николаев)
25.08.2022 в 19:46
Да причём тут рекошет...играет команда калек любителей без тренера....это просто позорище...Ну зачем вообще выходить на игру ..какой смысл...это ужас
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+2
0
vlotko (Броди)
25.08.2022 в 19:42
Де Д1Д взяли такого воротаря і тренера?
Ответить
+4
0

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