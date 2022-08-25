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АЕК Ларнака – Днепр-1. 2:0. Снова пропускаем

Лига Европы
Обновлено
(1 голосов)

4:1 по сумме двух матчей

АЕК Ларнака – Днепр-1. 2:0. Снова пропускаем

Фото - АЕК (Ларнака) / автор невідомий

Новина українською

"АЕК" Ларнака увеличивает отрыв от "Днепра-1" в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы. Кажется, "Днепр-1" спешит в Лигу конференций.

45' Рафа Лопеш – 2:0.

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В статье: Лига Европы АЕК (Ларнака) СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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Romerik (YNWA)
25.08.2022 в 20:08
Ну лк так лк. Може буде більше очок в копілку
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