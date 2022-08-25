Лига Европы
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АЕК Ларнака – Днепр-1. 2:0. Снова пропускаем
4:1 по сумме двух матчей
Фото - АЕК (Ларнака) / автор невідомий
"АЕК" Ларнака увеличивает отрыв от "Днепра-1" в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы. Кажется, "Днепр-1" спешит в Лигу конференций.
45' Рафа Лопеш – 2:0.
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Комментарии (1)
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Romerik (YNWA)
25.08.2022 в 20:08
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