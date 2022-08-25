Отбор ЛЕ. Чемпион Финляндии сыграет в группе в другие матчи (обновляется)

Сегодня, 25 августа, заканчивается квалификация во втором по рангу еврокубке. Победители пар сыграют в групповом раунде Лиги Европы, проигравшие отправятся в группы Лиги конференций.

Вильнюс. "ЛФФ Стадионас"

"Жальгирис" (Литва) - "Лудогорец" (Болгария) -

Голы:

Ларнака. "Георгиос Карапатакис"

АЕК Ларнака (Кипр) - "Днепр-1" (Украина) - 3:0 (первый матч - 2:1)

Голы: Дюрчо, 21, Рафаэл Лопеш, 45, Энглезу, 78

Отчет о тотальном фиаско третьей команды минувшей УПЛ читайте в отдельном материале.

Силькеборг. "JYSK Стэдиум"

"Силькеборг" (Дания) - ХИК (Финляндия) - 1:1 (первый матч - 0:1)

Голы: Феликс, 75 - Абубакари, 40

После выездного поражения "Силькеборг" дома почти все 90 минут провисел на воротах финнов, но те оборонялись организовано, а сами датчане атаковали чересчур шаблонно.

По сути, исход противостояния решил хитрый гол Абубакари под занавес первого тайма, который подловил на ошибке вратаря ударом почти с центра поля. Впоследствии "Силькеборг" отыграл один мяч после 555-го навеса в штрафной, но не более того. В групу ЛЕ шагает ХИК.

???? MALIK!!!



Klubin Malik huomaa maalivahdin seikkailevan liian kaukana ja laukoo pallon maaliin. Silkeborg hiljenee.



Tilanne tauolla: Silkeborg vs HJK 0–1#HJK #UELfi #Veikkausliiga #OnVainYksiKlubi pic.twitter.com/uwNLT2GbFp — HJK Helsinki (@hjkhelsinki) August 25, 2022

Никосия. "Нео ГСП"

"Омония" (Кипр) - "Гент" (Бельгия) -

Начало в 20:00

Стамбул. "Шукрю Сарачоглу"

"Фенербахче" (Турция) - "Аустрия" (Австрия) -

Начало в 20:00

Сивас. "Новый Сивас 4 сентября стадион"

"Сивасспор" (Турция) - "Мальме" (Швеция) -

Начало в 20:00

Кишинев. "Зимбру"

"Шериф" (Молдова) - "Пюник" (Армения) -

Начало в 20:00

Пирей. "Георгиос Караискакис"

"Олимпиакос" (Греция) - "Аполлон" (Кипр) -

Начало в 22:00

Эдинбург. "Тайнкасл Парк"

"Хартс" (Шотландия) - "Цюрих" (Швейцария) -

Начало в 22:00

Дублин. "Таллахт"

"Шемрок Роверс" (Ирландия) - "Ференцварош" (Венгрия) -

Начало в 22:00