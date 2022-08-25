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Отбор ЛЕ. Чемпион Финляндии сыграет в группе в другие матчи (обновляется)
Сегодня проходят ответные матчи плей-офф квалификации Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Gottschalk/DeFodi Images
Сегодня, 25 августа, заканчивается квалификация во втором по рангу еврокубке. Победители пар сыграют в групповом раунде Лиги Европы, проигравшие отправятся в группы Лиги конференций.
Вильнюс. "ЛФФ Стадионас"
"Жальгирис" (Литва) - "Лудогорец" (Болгария) -
Голы:
Ларнака. "Георгиос Карапатакис"
АЕК Ларнака (Кипр) - "Днепр-1" (Украина) - 3:0 (первый матч - 2:1)
Голы: Дюрчо, 21, Рафаэл Лопеш, 45, Энглезу, 78
Отчет о тотальном фиаско третьей команды минувшей УПЛ читайте в отдельном материале.
Силькеборг. "JYSK Стэдиум"
"Силькеборг" (Дания) - ХИК (Финляндия) - 1:1 (первый матч - 0:1)
Голы: Феликс, 75 - Абубакари, 40
После выездного поражения "Силькеборг" дома почти все 90 минут провисел на воротах финнов, но те оборонялись организовано, а сами датчане атаковали чересчур шаблонно.
По сути, исход противостояния решил хитрый гол Абубакари под занавес первого тайма, который подловил на ошибке вратаря ударом почти с центра поля. Впоследствии "Силькеборг" отыграл один мяч после 555-го навеса в штрафной, но не более того. В групу ЛЕ шагает ХИК.
???? MALIK!!!— HJK Helsinki (@hjkhelsinki) August 25, 2022
Klubin Malik huomaa maalivahdin seikkailevan liian kaukana ja laukoo pallon maaliin. Silkeborg hiljenee.
Tilanne tauolla: Silkeborg vs HJK 0–1#HJK #UELfi #Veikkausliiga #OnVainYksiKlubi pic.twitter.com/uwNLT2GbFp
Никосия. "Нео ГСП"
"Омония" (Кипр) - "Гент" (Бельгия) -
Начало в 20:00
Стамбул. "Шукрю Сарачоглу"
"Фенербахче" (Турция) - "Аустрия" (Австрия) -
Начало в 20:00
Сивас. "Новый Сивас 4 сентября стадион"
"Сивасспор" (Турция) - "Мальме" (Швеция) -
Начало в 20:00
Кишинев. "Зимбру"
"Шериф" (Молдова) - "Пюник" (Армения) -
Начало в 20:00
Пирей. "Георгиос Караискакис"
"Олимпиакос" (Греция) - "Аполлон" (Кипр) -
Начало в 22:00
Эдинбург. "Тайнкасл Парк"
"Хартс" (Шотландия) - "Цюрих" (Швейцария) -
Начало в 22:00
Дублин. "Таллахт"
"Шемрок Роверс" (Ирландия) - "Ференцварош" (Венгрия) -
Начало в 22:00
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