Отбор ЛЕ. Цюрих, Мальме, Фенербахче и Ференцварош идут дальше, провал Гента (обновляется)

Сегодня, 25 августа, заканчивается квалификация во втором по рангу еврокубке. Победители пар сыграют в групповом раунде Лиги Европы, проигравшие отправятся в группы Лиги конференций.

Вильнюс. "ЛФФ Стадионас"

"Жальгирис" (Литва) - "Лудогорец" (Болгария) - 3:3 (первый матч - 0:1)

Голы: Урега, 1, Буфф, 15, Ренан Оливейра, 63 - Тиаго, 8, Тиссера, 57, Вердон, 120 (с пенальти)

Вроде литовско-болгарское противостояние, а в старте вышло два литовца и два болгарина - ну чисто донецкий "Металлург" середины нулевых. Если олды тут, они поймут, о чем речь.

Зато вот что порадовало - это накал борьбы и интрига. Без своего лидера Кирилла Десподова "Лудогорец" хуже обычного выбегал в атаки, а защиты у него никогда не было. Как результат - вильнюсский интернационал перевел игру в овертайм, где болгары оказались попросту выносливее. Один раз "Жальгирису" повезло - его защитник головой выбил мяч с линии ворот. Но нельзя же испытывать судьбу дважды и откровенно фолить в пределах штрафной, причем одновременно двум игрокам!

Ларнака. "Георгиос Карапатакис"

АЕК Ларнака (Кипр) - "Днепр-1" (Украина) - 3:0 (первый матч - 2:1)

Голы: Дюрчо, 21, Рафаэл Лопеш, 45, Энглезу, 78

Отчет о тотальном фиаско третьей команды минувшей УПЛ читайте в отдельном материале.

Силькеборг. "JYSK Стэдиум"

"Силькеборг" (Дания) - ХИК (Финляндия) - 1:1 (первый матч - 0:1)

Голы: Феликс, 75 - Абубакари, 40

После выездного поражения "Силькеборг" дома почти все 90 минут провисел на воротах финнов, но те оборонялись организовано, а сами датчане атаковали чересчур шаблонно.

По сути, исход противостояния решил хитрый гол Абубакари под занавес первого тайма, который подловил на ошибке вратаря ударом почти с центра поля. Впоследствии "Силькеборг" отыграл один мяч после 555-го навеса в штрафной, но не более того. В групу ЛЕ шагает ХИК.

???? MALIK!!!



Klubin Malik huomaa maalivahdin seikkailevan liian kaukana ja laukoo pallon maaliin. Silkeborg hiljenee.



Tilanne tauolla: Silkeborg vs HJK 0–1#HJK #UELfi #Veikkausliiga #OnVainYksiKlubi pic.twitter.com/uwNLT2GbFp — HJK Helsinki (@hjkhelsinki) August 25, 2022

Никосия. "Нео ГСП"

"Омония" (Кипр) - "Гент" (Бельгия) - 2:0 (первый матч - 2:0)

Голы: Какуллис, 18, Харалампус, 36

Киприоты убедительно показали, что победа в первом матче была отнюдь не случайностью. По сути, "Гент" разбили всего за тайм, причем с помощью максимально простого приема - высокий прессинг и моментальные контратаки.

Стоило "Омонии" оказаться в ситуациях три в три, как защитники бельгийцев куда-то девались и позволяли расстреливать ворота. Наш Роман Безус вышел на 67-й минуте, когда на поле все давно было ясно.

Стамбул. "Шукрю Сарачоглу"

"Фенербахче" (Турция) - "Аустрия" (Австрия) - 4:1 (первый матч - 2:0)

Голы: Юксек, 12, Кавечи, 44, 70, Яндаш, 79 - Мартинс, 45+1

В этом противостоянии все было решено еще неделю назад в Вене; сегодня "Фенер" лишь подтвердил свое огромное превосходство над соперником.

Из интересного выделить можно разве что сумасшедший рикошет, приведший к голу Юксека, а также мастерство Ирфана Кавечи, который был вообще везде, и при своем невысоком росте забил даже со второго этажа при угловом. Хороший матч от турок; "Аустрия" - извини, в ЛЕ тебе рано.

Сивас. "Новый Сивас 4 сентября стадион"

"Сивасспор" (Турция) - "Мальме" (Швеция) - 0:2 (первый матч - 1:3)

Голы: Бирманчевич, 76, Телин, 90

Здесь у "Сивасспора" сохранялись теоретические шансы на камбэк после неудачного выезда, но на практике все произошло ровно наоборот. Шведы контролировали ход игры, не дали сопернику ни мяча, ни пространства для создания моментов.

Роль палача последних надежд турок взвалил на себя Велько Бирманчевич, который результативно сбегал в контратаку, когда хозяева уже девятью игроками побежали вперед. Все по делу. "Мальме" надо хвалить - еще месяц эта команда играла совсем слабо, но смогла набрать форму через матчи.

Кишинев. "Зимбру"

"Шериф" (Молдова) - "Пюник" (Армения) - 0:0, по пен. 3:2 (первый матч - 0:0)

Неправдоподобно беззубые соперники встречались в этом противостоянии. От острой, заряженной команды Юрия Вернидуба в "Шерифе" не осталось и следа. Сегодня молдаване вроде бы атаковали "Пюник", но если считать реально острые попытки и удары в створ, то у армян их было не меньше.

Так вот и докатились до серии пенальти, где выяснилось, что и их команды бить тоже не умеют - всего по два попадания за стартовые 10 ударов. Наш Сергей Вакуленко за "Пюник", к слову, забил, но тщетно - армян подвел промах россиянина Коваленко. Кто бы сомневался.

Пирей. "Георгиос Караискакис"

"Олимпиакос" (Греция) - "Аполлон" (Кипр) -

Начало в 22:00

Эдинбург. "Тайнкасл Парк"

"Хартс" (Шотландия) - "Цюрих" (Швейцария) - 0:1 (первый матч - 1:2)

Гол: Ренер, 87

Неделю назад "Цюрих" наиграл на 4-5 голов, но победил минимально. Сегодня удача вернула ему должок, ведь весь первый тайм "Хартс" доминировали на поле.

Роулес и Бойсе имели отличные шансы со второго этажа после подач лучшего игрока встречи Форреста, но промахнулись. Вероятно, еще 20-30 минут - и давление принесло бы результат, но на 54-й минуте Хорхе Грант испортил для "Хартс" вообще все, заработав вторую желтую за симуляцию. От этого удара шотландцы уже не оправились, и "Цюрих" в целом спокойно достоял до финального свистка.

Дублин. "Таллахт"

"Шемрок Роверс" (Ирландия) - "Ференцварош" (Венгрия) - 1:0 (первый матч - 0:4)

Гол: Лайонс, 89

После 4:0 в Будапеште "Фради" просто не нашли мотивации на ответный поединок. Ирландцы, со своей стороны, поатаковали примерно 25-30 минут и тоже остановились. Даже голубям над стадионом было понятно, что венгры им не по зубам.

Гол престижа от Лайонса после навеса с углового случился, когда публика уже покидала стадион. "Ференцварош" идет в группу ЛЕ, "Шемрок Роверс" - в групп ЛК. В этой паре никаких сенсаций.