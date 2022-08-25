АЕК - Днепр-1 3:0. Новичкам пощады нет

"Днепр-1" неудачно начал свой еврокубковый путь. Команду Кучера есть за что похвалить за второй тайм недавнего матча против "АЕКа", однако первый получился провальным, да и итоговый счет 2:1 в пользу киприотов кажется вполне справедлив. Что можно исправить за неделю? Ну, во-первых, Кучеру стоило поработать над настроем своих подопечных. Проще говоря, наставнику нужно было немного охладить их пыл. В первой игре днепряне слишком сильно хотели хорошо сыграть, что приводило к поистине глупым ошибкам в обороне. К тому же, оставались и вопросы к реализации своих моментов, что также местами зависит от психологии. То есть, проблемы вполне решаемые и даже несмотря на наличие травм (а с этим у "Днепра-1" проблемы), работу над ошибками Кучеру было провести по силам. Что же вышло в итоге?

В первом тайме украинский клуб вполне неплохо смотрелся визуально, но проблемы все равно были. Одна из них заключалась в моментах команды. Во-первых, почти вся опасность создавалась либо после ударов издали (дважды Пихаленок, дважды Бланко, Бабенко), либо после стандарта (многострадальный Сваток не смог поразить пустые ворота). По сути, было очень мало позиционных атак, которые удавалось доводить до конца. Мы насчитали таких две - подключение слева Бузанелло после качественного розыгрыша справа и последующего перевода, а также выстрел Пихаленка после скидки Довбика. Вроде и неплохо, но мало.

Вторая проблема "Днепра-1" - глупости в обороне. Это началось еще вскоре после стартового свистка, когда Логинов отдал передачу назад, а бразильский кипер Валеф чуть не пустил сферу в свои ворота. Вот так днепряне могли сообразить автогол на двоих. После пришел пропущенный - венгр Дьюрчо мощно пробил издали, рикошет от Сватка (в прошлой игре он забил и в чужие, и в свои) и мяч спокойно залетает в ворота. "АЕК" получил преимущество плюс 2, практически убив интригу. Окончательно все закончилось на символичной 45-й минуте - хаос в штрафной днепрян завершился шикарным парашютом от форварда хозяев Лопеша - "Днепр-1" лишь наблюдал, как круглый с легкостью приземляется за линию их ворот. 2:0 сегодня, 4:1 в сумме. Впереди зрителей ожидал тайм формальности.

Вторая половина по наполнению сильно напоминала предшественника. Отличались только голы, так как приходить они не спешили. Днепрянам нужно было забивать трижды для перевода встречи в экстра-тайм, однако даже те немногие моменты, которые удалось создать у ворот "АЕКа", не заканчивались взятием. Хотя предпосылки были, но где-то не решился на удар Танчик, где-то рядом со штангой пробил Громов, а где-то до мяча не добежал Довбик. Вероятно, по совокупности моментов гости и наиграли на один гол, но можно ли сегодня было мечтать о большем? Нам так не кажется.

Последние надежды днепрян (если такие оставались после первого тайма) похоронил Энглезу. Этот гол стоит глянуть отдельно, ведь если до этого случилось два курьеза, то здесь уже имел место шедевр. Неугомонный Дьюрчо классно прорвался по правому флангу, навесил на дальнюю штангу, где в касание слету пробил кипрский фулбек. Никаких претензий к Валефу, так как здесь выручить он бы не сумел. 0:3 для днепрян, конец надеждам коллектива Кучера сыграть в группе Лиги Европы. Правда унывать не стоит, впереди как минимум шесть игр в Лиги Конференций. Возможно там у еврокубкового дебютанта получится лучше себя показать.

Лига Европы, плей-офф отбора. 2-й матч

25 августа, Ларнака, "АЕК арена"

АЕК - СК Днепр-1 3:0

Голы: Адам Дьюрчо 21, Рафаэл Лопеш 45, Никос Энглезу 74

АЕК: Кенан Пирич, Ойер Санхурхо, Луиш Густаву, Имад Фараж (Рафаил Мамас 74), Рафаэл Лопеш (Виктор Олатунджи 74), Роберто Росалес, Микель Гонсалес, Никос Энглезу, Адам Дьюрчо, Омри Альтман (Факундо Гарсия 74), Хрвое Миличевич

СК Днепр-1: Макс Валеф, Габриэль Бузанелло, Артем Довбик, Алексей Гуцуляк (Александр Назаренко 59), Артём Громов (Игорь Когут 69), Сергей Логинов (Валентин Рубчинский 73), Руслан Бабенко, Доминго Бланко, Владимир Танчик, Александр Сваток, Александр Пихаленок

Предупреждения: Луиш Густаву 61 - Сергей Логинов 13, Руслан Бабенко 42